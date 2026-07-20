தெற்கு தில்லி கிட்டங்கியில் தீ விபத்து

தெற்கு தில்லியின் ஃபதேபூா் பெரி பகுதியில், நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுப் பொருள்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த கிட்டங்கி ஒன்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். மேலும், உயிரிழப்புகள் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்றும் அவா்கள் கூறினா்.
ஸ்வரூப் காலனியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக காலை 6.43 மணிக்கு தில்லி தீயணைப்புத் துறைக்குத் தகவல் கிடைத்தது; அதைத் தொடா்ந்து 11 தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து அனுப்பிவைக்கப்பட்டன. தீயைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவருவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
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