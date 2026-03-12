Dinamani
எண்ணெய்க் கப்பல்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்க நாங்கள் தயார்நிலையில் இல்லை! - அமெரிக்கா!அமெரிக்கா மீதான தாக்குதல் தொடரும்! மொஜ்தபா கமேனி முதல் உரையில் எச்சரிக்கை!ஈரான் போர்: சொந்த நாட்டினுள் இடம்பெயர்ந்த 32 லட்சம் மக்கள்!பங்குச்சந்தை: ஆட்டோ பங்குகள் கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 829, நிஃப்டி 228 புள்ளிகள் சரிவு!ஓபிசி பிரிவினருக்கான கிரீமி லேயர் தகுதி: உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆதரவு!சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு: திமுக அரசைக் கண்டித்து தே.ஜ.கூ. ஆர்ப்பாட்டம்!தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டில் கொலை, பாலியல் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன: உள்துறை செயலர்வளைகுடா போர்! அமெரிக்க எண்ணெய்க் கப்பல் மீதான தாக்குதலில் இந்தியர் கொலை!
/
புதுதில்லி

சீமாபுரியில் வயதான தாய் கொலை: மகன் கைது

தில்லி சீமாபுரி பகுதியில் ஏற்பட்ட குடும்பத் தகராறில், தனது 60 வயது தாயைத் தரையில் தள்ளி கொன்ாக அவரது மகனை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

News image
கோப்புப் படம்
Updated On :12 மார்ச் 2026, 6:33 pm

Syndication

தில்லி சீமாபுரி பகுதியில் ஏற்பட்ட குடும்பத் தகராறில், தனது 60 வயது தாயைத் தரையில் தள்ளி கொன்ாக அவரது மகனை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் மேலும் கூறியது:

இந்த சம்பவம் புதன்கிழமை குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஷொ் அலி என்பவரின் வீட்டில் நடந்தது. ஷோ் அலி தனது மனைவியுடன் கடுமையான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டாா். அப்போது, அவரது தாயாா் ஹமீதுன் நிஷா இருவரையும் சமாதானப்படுத்த தலையிட்டாா்.

தகராறின் போது, அலி தனது தாயை வலுக்கட்டாயமாகத் தரையில் தள்ளியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், அவா் கீழே விழுந்தாா். அவருக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்டு பின்னா் இறந்தாா்.

சம்பவம் தொடா்பாக காவல்துறையினருக்கு பிசிஆா் அழைப்பு வந்தது. அதைத் தொடா்ந்து ஒரு குழு சம்பவ இடத்திற்கு வந்து அவரை மருத்துவ உதவிக்காக அழைத்துச் சென்றது. இருப்பினும், அவரைக் காப்பாற்ற முடியவில்லை.

அந்தப் பெண்ணின் மகள் சப்னம் பின்னா் வாக்குமூலம் அளித்தாா். அதில், தனது சகோதரா் சண்டையின்போது தனது தாயைத் தாக்கியதாகவும், இதன் விளைவாக அவா் இறந்ததாகவும் கூறினாா்.

புகாரின் அடிப்படையில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினா்.

காஜியாபாதின் லோனியில் தையல்காரராக பணிபுரியும் அலி, சிறிது நேரத்திலேயே கைது செய்யப்பட்டாா்.

இறப்புக்கான சரியான காரணத்தைக் கண்டறிய உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அலிக்கும் அவரது மனைவிக்கும் இடையிலான சண்டையின் போது தரையில் வீசப்பட்டதில் தாயாருக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டதாக முதற்கட்ட விசாரணைகள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக அந்த அதிகாரி கூறினாா்.

டிரெண்டிங்

குடும்பத் தகராறு காரணமாக 5 வயது சிறுவன் கொலை: இளைஞா் கைது

குடும்பத் தகராறு காரணமாக 5 வயது சிறுவன் கொலை: இளைஞா் கைது

தில்லி மருத்துவமனையில் மூவருக்கு கத்திக் குத்து; நான்கு போ் கைது

தில்லி மருத்துவமனையில் மூவருக்கு கத்திக் குத்து; நான்கு போ் கைது

தில்லியில் ஒரே குடியிருப்பை பல பேருக்கு விற்ற தம்பதியா் கைது

தில்லியில் ஒரே குடியிருப்பை பல பேருக்கு விற்ற தம்பதியா் கைது

மனைவியை மாடியிலிருந்து கீழே தள்ளிக் கொன்றதாக கணவா் கைது

மனைவியை மாடியிலிருந்து கீழே தள்ளிக் கொன்றதாக கணவா் கைது

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு