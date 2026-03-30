இருவா் பெண்ணை தாக்கி தங்கச் சங்கிலியை பறிக்க முயற்சி
தெற்கு தில்லியின் சி.ஆா். பாா்க்கில் இரண்டு நபா்கள் ஒரு பெண்ணின் தங்கச் சங்கிலியைப் பறிக்க முயன்றதில், அவா் லேசான காயங்களுடன் தப்பினாா்.
சித்திரிப்பு
தெற்கு தில்லியின் சி.ஆா். பாா்க்கில் இரண்டு நபா்கள் ஒரு பெண்ணின் தங்கச் சங்கிலியைப் பறிக்க முயன்றதில், அவா் லேசான காயங்களுடன் தப்பினாா். பட்டப்பகலில் தாக்குதல் நடத்தியவா்கள் அப்பெண்ணைப் பின்தொடா்ந்து தாக்கியதை சிசிடிவி கேமரா காட்சிகள் காட்டுகின்றன என்று காவல்துறை திங்களன்று தெரிவித்தது.
இது குறித்து காவல் துறை அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: இந்தச் சம்பவம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4 மணியளவில், சி.ஆா். பாா்க்கில் உள்ள மாா்க்கெட் எண் 1-க்கு அருகில் அமைந்துள்ள பங்கிய சமாஜ் என்ற சமூக-கலாசார அமைப்புக்கு அருகே நிகழ்ந்துள்ளது.
மோட்டாா் சைக்கிளில் வந்த அடையாளம் தெரியாத இரண்டு நபா்கள் ஒரு பெண்ணிடமிருந்து தங்கச் சங்கிலியைப் பறிக்க முயன்றனா். அப்பெண் எதிா்த்தபோது, அவா்களில் ஒருவா் கத்தியால் அவரைத் தாக்கியதில், அவருக்கு லேசான காயங்கள் ஏற்பட்டன.
பாதிக்கப்பட்ட அப்பெண், தானாகவே அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்குச் சென்று சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினாா். பின்னா் அவா் காவல்துறையை அணுகி புகாா் அளித்தாா். அவரது புகாரின் அடிப்படையில், சி.ஆா். பாா்க் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களை அடையாளம் காண அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை போலீஸாா் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.
குற்றத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட மோட்டாா் சைக்கிள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. குற்றம்சாட்டப்பட்டவரை கைது செய்ய போலீஸ் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கிடையில், தாக்குதலுக்கு வழிவகுத்த நிகழ்வுகளின் வரிசையைக் காட்டும் ஒரு சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது.
அந்தக் காட்சியில், அந்தப் பெண் தெருவில் நடந்து செல்வதையும், ஒரு ஆண் நடந்தும் மற்றொருவா் மோட்டாா் சைக்கிளிலும் அவரைப் பின்தொடா்வதையும் காணலாம். சில கணங்களுக்குப் பிறகு, நடந்து வந்த நபா் அவளது தங்கச் சங்கிலியைப் பறிக்க முயற்சிக்கிறாா். அந்தப் பெண் கூச்சலிட, குற்றவாளியுடன் கைகலப்பு ஏற்படுகிறது.
அந்தக் காட்சியில், பல வழிப்போக்கா்கள் இந்தச் சம்பவத்தைப் பாா்த்துக் கொண்டிருப்பது தெரிகிறது, ஆனால், அவா்களில் யாரும் தலையிட முன்வரவில்லை. பின்னா், குற்றம்சாட்டப்பட்டவா் ஒரு கத்தியை எடுத்து, அந்தப் பெண்ணை அடக்கும் முயற்சியில் தாக்குகிறாா். தாக்குதலுக்குப் பிறகு, இருவரும் அந்த இடத்திலிருந்து தப்பிச் செல்லும்போது, அவா் மோட்டாா்சைக்கிளில் ஏறிக்கொள்கிறாா். தன்னைத் தாக்கியவா்கள் தப்பி ஓடும்போது, அந்தப் பெண் உதவிக்காகக் கூக்குரலிடுவதைக் காணலாம்.
பட்டப்பகலில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடப்பது, அப்பகுதியில் அதிகரித்து வரும் பாதுகாப்பின்மை உணா்வையே சுட்டிக்காட்டுகிறது என்று கூறி, குற்றத்தின் தன்மை குறித்து உள்ளூா்வாசிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனா்.
இது வெறும் பறித்தல் முயற்சி மட்டுமல்ல, ஒரு வன்முறைத் தாக்குதல் என்றும், தப்பி ஓடுவதற்கு முன்பு குற்றவாளி அந்தப் பெண்ணைத் தாக்கி காயப்படுத்த நேரம் எடுத்துக்கொண்டாா் என்றும் அப்பகுதிவாசி ஒருவா் சுட்டிக்காட்டினாா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவரையும் அடையாளம் கண்டு கைது செய்வதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
