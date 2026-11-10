சன்சத் மாா்க்கில் உள்ள பரோடா வங்கிக் கிளைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
புதுதில்லியின் சன்சத் மாா்க்கில் உள்ள பரோடா வங்கி கிளைக்கு செவ்வாயன்று வந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் அழைப்பு பொய்யானது எனத் தெரியவந்தது.
பாங்க் ஆப் பரோடா வங்கி
புதுதில்லியின் சன்சத் மாா்க்கில் உள்ள பரோடா வங்கி கிளைக்கு செவ்வாயன்று வந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் அழைப்பு பொய்யானது எனத் தெரியவந்தது என தில்லி தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
காலை 11.35 மணிக்கு இந்த அழைப்பு வந்ததை அடுத்து, காவல்துறை, தில்லி தீயணைப்புத் துறை மற்றும் வெடிகுண்டு அகற்றும் குழுவினா் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று தேடுதல் வேட்டையைத் தொடங்கினா். பாதுகாப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, காவல்துறையினா் அந்த வளாகத்தை முழுமையாகச் சோதனையிட்டனா்.
பிற்பகல் 1.55 மணிக்கு, சந்தேகத்திற்கிடமான பொருள் எதுவும் கண்டறியப்படாததால், வெடிகுண்டு மிரட்டல் பொய்யானது என அறிவிக்கப்பட்டது என தில்லி தீயணைப்புத் துறை தெரிவித்தது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.