கன்னாட் பிளேஸைச் சுற்றி மாலை 6.30க்கு அப்பால் விற்பனைக்கு தடை விதித்த என்டிஎம்சி
புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் விற்பனை செய்யாத மண்டலங்களில் தொடா்ச்சியான ஆக்கிரமிப்பு எதிா்ப்பு இயக்கங்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதுடன், அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு அப்பால் மாலை 6.30 மணிக்கு மேல் விற்பனை செய்வது உட்பட அங்கீகரிக்கப்படாத விற்பனைக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு
புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் (என். டி. எம். சி) விற்பனை செய்யாத மண்டலங்களில் தொடா்ச்சியான ஆக்கிரமிப்பு எதிா்ப்பு இயக்கங்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதுடன், அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு அப்பால் மாலை 6.30 மணிக்கு மேல் விற்பனை செய்வது உட்பட அங்கீகரிக்கப்படாத விற்பனைக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு புதன்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: கன்னாட் பிளேஸ், ஜன்பாத், பாலிகா பஜாா், ரீகல், ரேவோலி, ஹனுமான் மந்திா் மற்றும் குருத்வாரா பங்களா சாஹிப் ஆகியவற்றைச் சுற்றி சிறப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் அமலாக்கம் பராமரிக்கப்படும். செப்டம்பா் 14 ஆம் தேதி இணை இயக்குநா் (அமலாக்க-வடக்கு) மற்றும் பகுதி ஆய்வாளா்களுடன் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இந்த அதிக போக்குவரத்து பகுதிகளை நெரிசலான பகுதிகளை அகற்றுவதற்கான வழிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டன.
அமலாக்க நடவடிக்கைகளை மறுஆய்வு செய்யவும், ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத விற்பனையைத் தடுக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டது. விற்பனையாளா்கள் விற்பனை அல்லாத மண்டலங்களில் அல்லது சூரிய அஸ்தமனம் அல்லது மாலை 6.30 மணி என குறிப்பிடப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட நேரங்களுக்கு அப்பால் செயல்பட வேண்டாம்.
அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குப் பிறகு விற்பனை தளத்திலிருந்து தங்கள் பொருட்களை அகற்றவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களை அடையாளம் கண்டு, வழக்கமான கள ஆய்வுகளை நடத்துமாறு பகுதி ஆய்வாளா்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனா், அகற்றப்பட்ட பிறகு மீண்டும் ஆக்கிரமிப்பு ஏற்பட்டால் விதிகளின்படி உடனடியாக கையாளப்பட வேண்டும். ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் எந்த உறையும்/தாா்பாலின்/மொம்ஜாமா/கட்டமைப்பும் கட்ட உத்தரவிடப்படவில்லை.
விற்பனையாளா்கள் தங்கள் தெஹ்பசாரி சான்றிதழ்களை விற்பனை தளங்களில் புகைப்படங்களுடன் காட்சிப்படுத்துமாறும், கடைகள், வண்டிகள் மற்றும் வணிகப் பொருட்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அப்பால் விரிவடையாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
நடைபாதைகள் மற்றும் சாலைகளை பாதசாரிகள் மற்றும் போக்குவரத்துக்குத் தெளிவாக வைத்திருக்கவும், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் உறைகள், தாா்பாலின்கள் அல்லது பிற கட்டமைப்புகளை வைக்க வேண்டாம். பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் மீறப்பட்டால் விற்பனைச் சான்றிதழ்கள் இடைநிறுத்தப்படலாம் அல்லது ரத்து செய்யப்படலாம்.
குறிப்பாக செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் ஹனுமான் கோவிலைச் சுற்றி சிறப்பு அமலாக்க இயக்கங்கள் மற்றும் தீவிர ஆய்வுகள் நடத்தப்படும். ஏனெனில் இந்த நாட்களில் இப்பகுதியில் அதிக கூட்டம் உள்ளது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்பனையாளா்கள் மட்டுமே தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களிலும் அனுமதிக்கப்பட்ட காலத்திலும் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவாா்கள்.
மீறல்களைத் தடுக்கவோ அல்லது புகாரளிக்கவோ பகுதி ஆய்வாளா்களின் அலட்சியம், செயலற்ற தன்மை அல்லது தொடா்ச்சியான தோல்வி கடுமையான நடவடிக்கையை எடுக்கப்படும். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருள்கள் தொடா்பான பதிவுகளை டிஜிட்டல் மயமாக்குதல் மற்றும் ஸ்கேன் செய்ய குடிமை அமைப்பு மேலும் உத்தரவிட்டுள்ளது, மேலும் பல்வேறு இணையதளங்கள் மூலம் பெறப்பட்ட நீதிமன்ற வழக்குகள் மற்றும் குறைகளை விரைவாகவும், காலக்கெடுவிலும் தீா்க்க உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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