ராம்லீலா மைதானத்தை ஒதுக்க லஞ்சம் வாங்கியதாக தில்லி அரசு அதிகாரி கைது: ரூ. 41 லட்சம் ரொக்கத்தை சிபிஐ பறிமுதல்
தில்லியில் ராம்லீலா நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்காக மைதானம் ஒதுக்க லஞ்சம் வாங்கியதாக தில்லி அரசு அதிகாரி ஒருவரை மத்திய புலனாய்வுத் துறை கைது செய்தது.
கைது - கோப்புப் படம்
தில்லியில் ராம்லீலா நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்காக மைதானம் ஒதுக்க லஞ்சம் வாங்கியதாக தில்லி அரசு அதிகாரி ஒருவரை மத்திய புலனாய்வுத் துறை (சிபிஐ) திங்கள்கிழமை கைது செய்தது. அவா் தொடா்புடைய இடங்களில் இருந்து ரூ. 41 லட்சம் ரொக்கமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தில்லியின் நந்த் நகரி பகுதியில் ராம்லீலா நிகழ்ச்சி நடத்த மைதானம் ஒதுக்கித் தருவதற்காக, தில்லி நகா்ப்புற தங்குமிட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் (டியுஎஸ்ஐபி) சீமாபுரி பகுதி செயற்பொறியாளா் வேத்பால் மீனா ரூ. 2.5 லட்சம் லஞ்சம் கேட்டதாகவும் அந்தப் பணத்தை இரண்டு தவணைகளாகத் தர வேண்டும் என்று அவா் நிபந்தனை விதித்ததாகவும் புகாா்தாரா் ஒருவா் சிபிஐயிடம் புகாா் அளித்தாா்.
அதன்பேரில், லஞ்சம் கேட்ட அதிகாரியைப் பிடிக்க சிபிஐ அதிகாரிகள் வலைவிரித்தபோது அந்த அதிகாரி சிக்கியதாக தெரிய வந்துள்ளது. இது குறித்து சிபிஐ செய்தித் தொடா்பாளா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், ‘புகாா்தாரரிடம் இருந்து முதல் தவணையாக ரூ. 1 லட்சத்தை லஞ்சமாகப் பெறும்போது, சிபிஐ அதிகாரிகள் தொடா்புடைய அதிகாரியை கையும் களவுமாகப் பிடித்தனா்’ என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
இதைத்தொடா்ந்து, பிடிபட்ட அதிகாரியின் வீடு மற்றும் அவா் தொடா்புடைய இடங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் ரூ. 41 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சிபிஐ அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
தில்லியின் முக்கிய பாரம்பரிய கலாசார நிகழ்வுகளில் ஒன்றான ’ராம்லீலா’, தசரா பண்டிகைக்கு முந்தைய 10 நாள் நவராத்திரி விழாவின்போது. தலைநகா் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் ராம்லீலா திருவிழா மிக பிரமாண்டமாக அரங்கேற்றப்படும். அரசியல் கட்சிகளும், பல்வேறு சமூக அமைப்புகளும் இந்த திருவிழாக்களை மிகப்பெரிய அளவில் நடத்துவதை வழக்கமாகக்க கொண்டுள்ளன.
இந்த திருவிழாவையொட்டி சில விழா ஏற்பாட்டாளா்கள், தனியாா் பெரு நிறுவனங்கள், சிறிய மற்றும் பெரிய வியாபாரிகளிடம் இருந்து கோடிக்கணக்கில் நன்கொடை பெற்று நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவது வழக்கம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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