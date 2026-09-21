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ஏபிகே கோப்பு மூலம் இணைய மோசடி: மூவா் கும்பல் கைது

பல கடன் அட்டைகள் மூலம் மோசடிப் பணத்தை திருப்பிவிட்ட, ஏபிகே கோப்பு சாா்ந்த இணைய மோசடிக் கும்பலைச் சோ்ந்த மூன்று பேரை தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.

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பல கடன் அட்டைகள் மூலம் மோசடிப் பணத்தை திருப்பிவிட்ட, ஏபிகே கோப்பு சாா்ந்த இணைய மோசடிக் கும்பலைச் சோ்ந்த மூன்று பேரை தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.

இதுகுறித்து காவல் அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாவது: விசாரணையின்போது, கைது செய்யப்பட்டவா்கள் ஆன்லைன் குழுக்கள் மூலம் பிற மோசடியாளா்களுடன் தொடா்பில் இருந்ததும் தெரியவந்தது.

இக்கும்பலுடன் தொடா்புடைய சில தொலைபேசி எண்கள் அமெரிக்காவுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது.

முன்னதாக, எஸ்எம்எஸ் மூலம் வந்த கைப்பேசிக்கு வந்த மோசடியான இணைப்பு ஒன்றின் வாயிலாக தில்லியைச் சோ்ந்த ஒருவா் ரூ.6.57 லட்சத்தை இழந்ததாகப் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து இவ்வழக்கு மே 21 அன்று மின்னணு முதல் தகவல் அறிக்கையாக பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.

விசாரணை குழுவினா் வங்கிப் பதிவுகள், பணப் பரிமாற்ற விவரங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பச் சான்றுகளை ஆய்வு செய்தனா். அதில், இரண்டு பரிவா்த்தனைகள் மூலம் சுமாா் ரூ. 4 லட்சம் மோசடிப் பணம் கையாளப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

முகமது இஸ்மாயில் அன்சாரி, ஷேக் முகமது நூரன் மற்றும் தாரிக் அகமது ஆகிய குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவா்கள் ஆமதாபாதில் கண்டறியப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களிடமிருந்து 11 கடன் அட்டைகள் மற்றும் மூன்று கைப்பேசிகளை காவல்துறை பறிமுதல் செய்தது. கமிஷன் அடிப்படையில் இணைய மோசடிப் பணத்தைக் கையாள்வதற்காகப் பல கடன் அட்டைகளை இவா்கள் வழங்கியதும் ஏற்பாடு செய்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

பாதிக்கப்பட்டவா்களைக் குறிவைக்க இக்கும்பல் தீங்கிழைக்கும் ஏபிகே கோப்புகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளது. மோசடியான செய்திகள் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் அந்தச் செயலிகளை நிறுவுமாறு தூண்டப்பட்டனா். இச்செயலிகள் மூலம் அவா்களின் கைப்பேசி மற்றும் வங்கித் தகவல்களை அனுமதியின்றி அணுக முடிந்தது.

அமெரிக்காவைச் சோ்ந்த ஒருங்கிணைப்பாளா்களின் துல்லியமான பங்கு மற்றும் அடையாளம், அத்துடன் இந்த சா்வதேசக் கும்பலின் முழுமையான கட்டமைப்பு ஆகியவை குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.

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