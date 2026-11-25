வாழ்வின் ஒளி வள்ளலார்
அருட்பெருஞ்ஜோதி வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகளாரின் புகழ் போற்றும் கட்டுரைகளின் தொகுப்பாக, அனைத்திந்தியத் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் சங்கம் சார்பில் வெளிவந்துள்ளது இந்த நூல்.
வாழ்வின் ஒளி வள்ளலார் - பதிப்பாசிரியர்: பேராசிரியர் கி. ஈஸ்வரி; பக்.256; ரூ.300; மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை- 21. ✆ 93805 30884.
அருட்பெருஞ்ஜோதி வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகளாரின் புகழ் போற்றும் கட்டுரைகளின் தொகுப்பாக, அனைத்திந்தியத் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் சங்கம் சார்பில் வெளிவந்துள்ளது இந்த நூல்.
வள்ளலாரின் வாழ்க்கை வரலாறு, வாழ்வியல், கோட்பாடுகள், அருட்தன்மை, பன்முக ஆற்றல் ஆகியன இந்த நூலில் வெவ்வேறு பார்வையில் எடுத்தியம்பப்பட்டுள்ளன.
மக்கள் கொள்கைப் பசியுடன் இருக்க வேண்டும்; நல்லொழுக்கம், கருணை, ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டுடன் கூடிய தனித் தன்மையுடன் வாழ வேண்டும்; நம்மை நாமே வெல்லும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதை 'பசித்திரு- தனித்திரு- விழித்திரு' என வள்ளலார் அருளிச் செய்ததையும், மதமும், ஜாதியும் மனித சமூகத்தின் எதிரிகள்,
இறைவன் முன் அனைவரும் ஒன்றே என்ற நெறியை அவர் வகுத்தளித்ததும் இந்த நூலில் கட்டுரையாளர்களால் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளுவர்- வள்ளலார், திருமூலர்- வள்ளலார் ஒப்பீடுகள் நல்லதொரு ஆய்வு. வள்ளலாரின் ஆன்மிகப் பயணம், சமூக சீர்த்திருத்தம், சமய ஒற்றுமை, ஒளி வழிபாடு, அவர் கண்ட பொதுநெறி என வள்ளலாரின் பன்மைத்துவத்தை விளக்கும் கட்டுரைகள் சிறப்பு.
வறுமையைப் போக்க வழிதேடி சத்திய தர்மச் சாலையை வள்ளலார் நிறுவியது, மார்க்க நெறிக்காக சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்தை நிறுவியது, அவரது தமிழ்ப் பணி, மக்கள் பணி, சன்மார்க்க பணி என அனைத்து அருள்பணிகள், அவரது இறுதிக் காலம் உள்ளிட்டவை 36 கட்டுரையாளர்களால் விளக்கப்பட்டுள்ளன.
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