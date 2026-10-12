வரப்பெற்றோம் (12-10-2026)
ஒப்பியல் இலக்கியம்-க.கைலாசபதி, பக்.248;
ஒப்பியல் இலக்கியம்-க.கைலாசபதி, பக்.248; ரூ.320; காலச்சுவடு வெளியீடு, நாகர் கோவில்-629 001. ✆ 04652-278525.
அருள்மிகு பனங்காட்டீசன் திருக்கோயில் (தல வரலாறு)- பனையபுரம் அதியமான்; பக்.112; ரூ.200; வானதி பதிப்பகம், சென்னை-600 017, ✆ 044-2434 2810.
மாணிக்கவாசகர்-அரங்க. இராமலிங்கம்; பக்.48; ரூ.60; முல்லைப் பதிப்பகம், சென்னை-600 040. ✆ 98403 58301.
தமிழி (கல்வெட்டுகளும்-கண்டுபிடிப்புகளும்)-முனைவர் சீ.வசந்தி, த. ஐஸ்வர்யபிரதினா, கே. சுரேஷ் பாலாஜி; பக்.128; ரூ.120; கங்காராணி பதிப்பகம், சென்னை-74. ✆ 98840 57267.
ஆரவீடு வம்சத்தின் மறந்துபோன வரலாறு-வீ.வீ.கே. சுப்புராசு, பக்.80; ரூ.50; சுரா பதிப்பகம், சென்னை-600 040. ✆ 044-4862 9977.
விடியலின் இன்னொரு பெயர் கிழக்கு-மு.முருகேஷ்; பக்.112; ரூ.140; அகநி வெளியீடு, வந்தவாசி-604 408. ✆ 94443 60421.
சுவரன் மாறன்-நந்தவனம் சந்திரசேகரன்; பக்.88; ரூ.150; அகஸ்தியர் நூலகம், திருச்சி-620 001. ✆ 96005 69891.
ஆழ்கடல் மழலை முத்துக்கள்-சத்யசாந்தி; பக்.36; ரூ.150; கனவுத்தமிழ் பதிப்பகம், சென்னை-131. ✆ 98403 21522.
தேன்மொழி-குறுநாவல்-ந.புகழேந்தி, பக்.96; ரூ.140; கோரல் பப்ளிஷர்ஸ் & டிஸ்ட்ரிபியூடர்ஸ், சென்னை-600 019. ✆ 90430 50666.
முரசொலி மாறன் -கலைஞரின் மனசாட்சி-முனைவர் ப.பாலசுப்பிரமணியன்; பக்.192; ரூ.220; சங்கர் பதிப்பகம், சென்னை-49. ✆ 044-2650 2086.
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