சாவித்ரிபாய் புலே
உலகின் மிகப் பெரிய ஜனநாயக நாட்டின் கல்வி வரலாற்றை மாற்றி அமைத்த இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆசிரியரான சாவித்ரிபாய் புலேவின் வரலாற்றை கூறுகிறது இந்த நூல்.
சாவித்ரிபாய் புலே-சஹானா; பக். 80; ரூ. 125; ஹெர் ஸ்டோரிஸ், சென்னை-600 083, ✆ 96003 98660.
உலகின் மிகப் பெரிய ஜனநாயக நாட்டின் கல்வி வரலாற்றை மாற்றி அமைத்த இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆசிரியரான சாவித்ரிபாய் புலேவின் வரலாற்றை கூறுகிறது இந்த நூல்.
மகாராஷ்டிரத்தின் சதாரா மாவட்டத்தில் உள்ள நைகாவ் கிராமத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த விவசாயக் குடும்பத்தில் 1931-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 3-இல் பிறந்தார் சாவித்ரி. அவருக்கு 9 வயது ஆனபோது, 13 வயதேயான ஜோதிராவ் ஃபுலேவுடன் திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டது.
சமூகச் சீர்திருத்த வாதியான ஜோதிராவ், சமத்துவத்திலும் மனித உரிமைகளிலும் ஆழ்ந்த நம்பிக்கைக் கொண்டவர். அவர் தனது மனைவிக்குக் கல்வியை அளித்தார். அந்தக் காலத்தில் பெண்கள் கல்வி கற்றுக் கொள்வதற்கு கடும் எதிர்ப்பு இருந்ததால் இரவில் வீட்டில் மற்றவர்கள் உறங்கிய பிறகே சாவித்ரி படிக்கத் தொடங்கினார்.
அவர் ஆசிரியராக முடிவு செய்து அதற்கான பயிற்சிகளை மேற்கொண்டபோது பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டார். சாவித்ரி 1948-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் முதலாக தனது கற்பித்தலை தொடங்கினார்.
கதை சொல்லுதல், விளையாட்டுகள், குழுச் செயல்பாடுகள், பாடல்கள், கவிதைகள் போன்றவற்றை கற்பித்தலில் புகுத்தினார். இதனால், மாணவிகளின் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை அதிகரித்தது. மூன்று பள்ளிகளை சாவித்ரிபாய் நடத்தினார்.
எனினும், அது அவ்வளவு எளிதாக இருக்கவில்லை. தெருவில் நடக்கும்போது அவர் மீது சேற்றை அள்ளி வீசினார்கள். குப்பைகளைக் கொட்டினார்கள். எதைக் கண்டும் சாவித்ரிபாய் பின்வாங்கவில்லை.
1890-இல் ஜோதிராவ் இறந்தபோதும் தொடர்ந்து களத்தில் இயங்கிய சாவித்ரிபாய், 1897-இல் தன் இறப்பு வரை பெண் கல்விக்காக அயராது உழைத்தார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.