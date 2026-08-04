ஷஃபிக் சதம், பாபர் அசாம் அசத்தல்: கடைசி டெஸ்ட்டில் பாகிஸ்தான் ஆதிக்கம்!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி குயின்ஸ் பார்க்கில் ஆக.2ஆம் தேதி தொடங்கியது.
டாஸ் வென்ற மே.இ. தீவுகள் அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. இதில், அதிகபட்சமாக ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் 73, கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் 70 ரன்கள் அடித்தார்கள். பாகிஸ்தான் சார்பாக சஜித் கான் 4 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி அசத்தினார்.
அடுத்து தனது முதல் இன்னிங்ஸ் பேட்டிங்கைத் தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணி 66 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 2766 ரன்கள் குவித்துள்ளது. இதில் அதிகபட்சமாக அப்துல்லா ஷபிஃக் சதம் (107 ரன்கள்) குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருக்கிறார்.
இவருடன் ஜோடி சேர்ந்து விளையாடிய பாபர் அசாம் 86 ரன்கள் எடுத்து சதம் அடிக்கும் நிலையில் இருக்கிறார். இருவருமே 100 ரன்களை 139 பந்துகளில் அடித்து அசத்தினார்கள். இருவரும் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருக்கிறார்கள்.
தொடக்க வீரர் அஜானும் அரைசதம் அடித்து ஆட்டமிழந்தார். மீதம் 8 விக்கெட்டுகள் இருக்கும் நிலையில் இந்தப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் வெல்ல அதிகமான வாய்ப்பிருக்கிறது.
முதல் போட்டியை வென்ற மே.இ. தீவுகள் அணிக்கு இந்தத் தொடரில் வெல்ல இந்தப் போட்டியை டிரா செய்தாலே போதுமானது என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
Summary
Shafique and Babar Azam put Pakistan on top in 2nd cricket test against West Indies
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