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கிரிக்கெட்

அதிவேகம், துல்லியம்... டிஎன்பில் அறிமுக போட்டியில் கவனம் ஈர்த்த தீபேஷ் தேவேந்திரன்!

டிஎன்பில் அறிமுக போட்டியிலேயே கவனம் ஈர்த்த வேகப் பந்துவீச்சாளர் தீபேஷ் தேவேந்திரன் குறித்து...

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தீபேஷ் தேவேந்திரன் - படம்: எக்ஸ் / மதுரை பேந்தர்ஸ்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 11:20 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் (டிஎன்பிஎல்) அறிமுக போட்டியிலேயே தீபேஷ் தேவேந்திரன் தனது அதிவேக, துல்லியமான பந்துகளால் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 18 வயதாகும் தீபேஷ் தேவேந்திரன் டிஎன்பிஎல் தொடரில் முதல்முறையாக மதுரை பேந்தர்ஸ் அணிக்காக விளையாடுகிறார்.

நேற்று மாலை நடந்த இந்தப் போட்டியில் தீபேஷ் தேவேந்திரன் 4 ஓவர்களில் 25 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து 1 விக்கெட் எடுத்து அசத்தினார். அவரது வேகப் பந்துவீச்சு அனைவரையும் வியக்க வைப்பதாகவே இருக்கிறது.

பொதுவாகவே தமிழ்நாட்டில் இருந்து, அதிகமான சுழல்பந்து வீச்சாளர்களே உருவாகும் நிலையில் 140 கி.மீ/மணி வேகத்தில் பந்துவீசுவர்கள் குறைவே. முன்னதாக, யோ மகேஷ் இதுமாதிரி அசத்தியிருக்கிறார்.

தற்போது, தீபேஷ் தேவேந்திரன் டிஎன்பிஎல் தொடரில் தொடர்ச்சியாக 140 கி.மீ/மணி வேகத்தில் பந்து வீசினார். ஒருமுறை 145 கி.மீ/மணி வேகத்தில் வீசியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

தீபேஷ் இந்திய யு-19 அணியிலும் தேர்வாகியுள்ளார். இவர் முன்னாள் முதல்தர கிரிக்கெட் வீரர் தேவேந்திரனின் மகன் ஆவார். இவருக்கு முன்னாள் வேகப் பந்துவீச்சாளர் யோ மகேஷ் பயிற்சி அளித்ததும் முதல்முறையாக பெரிய போட்டிகளில் பங்கேற்க ஊக்குவித்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Deepesh Devendran impressive his speed in TNPL, proud Tamilnadu fast bowler

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