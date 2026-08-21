ஜோ ரூட்டும் 66 என்ற சிறப்பு எண்ணும்..! டெஸ்ட்டில் சச்சின் சாதனை சமன்!
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் ஜோ ரூட் நிகழ்த்திய சாதனை குறித்து...
அரைசதம் அடித்த மகிழ்ச்சியில் ஜோ ரூட். - படம்: ஏபி
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் ஜோ ரூட் டெஸ்ட் வரலாற்றில் அதிக அரைசதங்கள் அடித்த சச்சின் சாதனையை சமன்செய்து அசத்தியுள்ளார்.
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 409 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. பாகிஸ்தான் 171 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனதால் இங்கிலாந்து அணி 238 ரன்கள் முன்னிலையில் இருக்கிறது.
இந்தப் போட்டியில் ஜோ ரூட் 66 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இந்த அரைசதத்துடன் சச்சின் (68) சாதனையை சமன்செய்துள்ளார். விரைவில் அவரது சாதனையை முறியடித்து உலகின் நம்.1 வீரராக ஜோ ரூட் மிளிருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜோ ரூட்டும் 66 என்ற சிறப்பு எண்களும்
ஜோ ரூட் 66 என்ற எண் கொண்ட ஜெர்ஸியை அணிந்துள்ளார். அவர் கேப்டனாக 66ஆவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடுகிறார். இந்தப் போட்டியில் 66 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இந்த வினோதமான அதிசய நிகழ்வை சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்து ஜோ ரூட்டுக்கு வாழ்த்துகள் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
- Test match as Captain 66.— Rana Ahmad. (@AhmadRana056) August 20, 2026
- Trapped LBW for 66.
- England's No.66.
- Runs scored v PAK 66.
BALL BY BALL HIGHLIGHTS OF JOE ROOT 66 OFF 112 BALLS.#ENGvPAK https://t.co/uVLcLEbbHj
Summary
Joe Root Joins Sachin Tendulkar at the Top With 66 Test Fifties: Check the Records with special numerical stats
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