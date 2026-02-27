கடைசி ஓவர் வரை போராடிய நியூஸி.! இங்கிலாந்து த்ரில் வெற்றி..!

டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் சூப்பர் 8 ஆட்டத்தில், இங்கிலாந்து 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூஸிலாந்தை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது.
இந்த வெற்றியின் மூலமாக இங்கிலாந்து, குரூப் 2-இல் முதலிடத்துடன் நிறைவு செய்தது. 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் நியூஸிலாந்தின் அரையிறுதி வாய்ப்பு, இலங்கை - பாகிஸ்தான் சனிக்கிழமை மோதும் ஆட்டத்தின் முடிவில் தீர்மானமாகும். அதில் பாகிஸ்தான் தோல்வி கண்டால், நியூஸிலாந்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறும்.
முன்னதாக இந்த ஆட்டதில், நியூஸிலாந்து 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 159 ரன்கள் சேர்க்க, இங்கிலாந்து 19.3 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழந்து 161 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
டாஸ் வென்ற நியூஸிலாந்து, பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. அணியின் தரப்பில் அதிகபட்சமாக, கிளென் ஃபிலிப்ஸ் 4 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 39, டிம் செய்ஃபர்ட் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 35 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.
ஃபின் ஆலன் 3 சிக்ஸர்களுடன் 29 ரன்களுக்கு வெளியேற, ரச்சின் ரவீந்திரா 1 பவுண்டரியுடன் 11, மார்க் சாப்மேன் 2 பவுண்டரிகளுடன் 15, டேரில் மிட்செல் 3 ரன்களுக்கு விடைபெற்றனர்.
கோல் மெக்கான்சி 2 பவுண்டரிகளுடன் 14 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்ப, ஓவர்கள் முடிவில் கேப்டன் மிட்செல் சேன்ட்னர் 1 சிக்ஸருடன் 9, மேத்யூ ஹென்றி 1 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர்.
இங்கிலாந்து பெüலர்களில் ரெஹான் அகமது, வில் ஜாக்ஸ், ஆதில் ரஷீத் ஆகியோர் தலா 2, லியம் டாசன் 1 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.
பின்னர் 160 ரன்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு விளையாடிய இங்கிலாந்து அணியில், ஃபில் சால்ட் 2, ஜாஸ் பட்லர் 0 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து அதிர்ச்சி அளித்தனர். மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்கள் ரன்கள் சேர்த்து ஸ்கோரை பலப்படுத்தினர்.
அதில் கேப்டன் ஹேரி புரூக் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 26, ஜேக்கப் பெத்தெல் 4 பவுண்டரிகளுடன் 21, டாம் பேன்டன் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 33, சாம் கரன் 2 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 24 ரன்கள் சேர்த்து வெளியேறினர்.
முடிவில், வில் ஜாக்ஸ் 18 பந்துகளில் 4 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 32 ரன்கள் சேர்த்து அணியை வெற்றிக்கு வழிநடத்தி ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். ரெஹான் அகமது 1 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் உள்பட 19 ரன்களுடன் துணை நின்றார்.
நியூஸிலாந்து தரப்பில் ரச்சின் ரவீந்திரா 3, மேத்யூ ஹென்றி, லாக்கி ஃபெர்குசென், கிளென் ஃபிலிப்ஸ் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.
England vs New Zealand, 49th Match, Super 8 England won by 4 wkts
