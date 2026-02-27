Dinamani
அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள்! தொகுதிப்பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரம்!!சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
கிரிக்கெட்

கடைசி ஓவர் வரை போராடிய நியூஸி.! இங்கிலாந்து த்ரில் வெற்றி..!

டி20 உலக கோப்பையில் இங்கிலாந்து - நியூஸி. இடையேயான பரபரப்பான ஆட்டம் பற்றி...

News image
டி20 உலக கோப்பையில் இங்கிலாந்து - நியூஸி. இடையேயான பரபரப்பான ஆட்டம்- AP
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 10:38 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் சூப்பர் 8 ஆட்டத்தில், இங்கிலாந்து 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூஸிலாந்தை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது.

இந்த வெற்றியின் மூலமாக இங்கிலாந்து, குரூப் 2-இல் முதலிடத்துடன் நிறைவு செய்தது. 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் நியூஸிலாந்தின் அரையிறுதி வாய்ப்பு, இலங்கை - பாகிஸ்தான் சனிக்கிழமை மோதும் ஆட்டத்தின் முடிவில் தீர்மானமாகும். அதில் பாகிஸ்தான் தோல்வி கண்டால், நியூஸிலாந்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறும்.

Story image

முன்னதாக இந்த ஆட்டதில், நியூஸிலாந்து 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 159 ரன்கள் சேர்க்க, இங்கிலாந்து 19.3 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழந்து 161 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.

டாஸ் வென்ற நியூஸிலாந்து, பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. அணியின் தரப்பில் அதிகபட்சமாக, கிளென் ஃபிலிப்ஸ் 4 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 39, டிம் செய்ஃபர்ட் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 35 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.

ஃபின் ஆலன் 3 சிக்ஸர்களுடன் 29 ரன்களுக்கு வெளியேற, ரச்சின் ரவீந்திரா 1 பவுண்டரியுடன் 11, மார்க் சாப்மேன் 2 பவுண்டரிகளுடன் 15, டேரில் மிட்செல் 3 ரன்களுக்கு விடைபெற்றனர்.

கோல் மெக்கான்சி 2 பவுண்டரிகளுடன் 14 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்ப, ஓவர்கள் முடிவில் கேப்டன் மிட்செல் சேன்ட்னர் 1 சிக்ஸருடன் 9, மேத்யூ ஹென்றி 1 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர்.

இங்கிலாந்து பெüலர்களில் ரெஹான் அகமது, வில் ஜாக்ஸ், ஆதில் ரஷீத் ஆகியோர் தலா 2, லியம் டாசன் 1 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.

பின்னர் 160 ரன்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு விளையாடிய இங்கிலாந்து அணியில், ஃபில் சால்ட் 2, ஜாஸ் பட்லர் 0 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து அதிர்ச்சி அளித்தனர். மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்கள் ரன்கள் சேர்த்து ஸ்கோரை பலப்படுத்தினர்.

அதில் கேப்டன் ஹேரி புரூக் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 26, ஜேக்கப் பெத்தெல் 4 பவுண்டரிகளுடன் 21, டாம் பேன்டன் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 33, சாம் கரன் 2 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 24 ரன்கள் சேர்த்து வெளியேறினர்.

முடிவில், வில் ஜாக்ஸ் 18 பந்துகளில் 4 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 32 ரன்கள் சேர்த்து அணியை வெற்றிக்கு வழிநடத்தி ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். ரெஹான் அகமது 1 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் உள்பட 19 ரன்களுடன் துணை நின்றார்.

நியூஸிலாந்து தரப்பில் ரச்சின் ரவீந்திரா 3, மேத்யூ ஹென்றி, லாக்கி ஃபெர்குசென், கிளென் ஃபிலிப்ஸ் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

பந்துவீச்சில் அசத்திய ரச்சின் ரவீந்திரா.. டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து வெளியேறியது இலங்கை!

பந்துவீச்சில் அசத்திய ரச்சின் ரவீந்திரா.. டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து வெளியேறியது இலங்கை!

டி20 உலகக் கோப்பை: 2 வது வெற்றியுடன் நூலிழை நம்பிக்கையில் அமெரிக்கா!

டி20 உலகக் கோப்பை: 2 வது வெற்றியுடன் நூலிழை நம்பிக்கையில் அமெரிக்கா!

இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது மேற்கிந்தியத் தீவுகள்

இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது மேற்கிந்தியத் தீவுகள்

டி20 உலகக் கோப்பை: அமெரிக்காவை பழிதீர்த்தது பாகிஸ்தான்!

டி20 உலகக் கோப்பை: அமெரிக்காவை பழிதீர்த்தது பாகிஸ்தான்!

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு