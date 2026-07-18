பயிற்சியாளர் பொறுப்பிலிருந்து விலக நினைக்கிறாரா மோர்னே மோர்க்கல்?

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்குப் பிறகு இந்திய அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் பொறுப்பிலிருந்து மோர்னே மோர்க்கல் விலக விரும்புவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகள் தங்களுக்குள் டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடி வருகின்றன. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இங்கிலாந்து அணி 4-0 என்ற கணக்கில் வென்ற நிலையில், ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளர் யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் கடைசிப் போட்டி நாளை (ஜூலை 19) லார்ட்ஸில் நடைபெறுகிறது.
இந்த நிலையில், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்குப் பிறகு இந்திய அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் பொறுப்பிலிருந்து மோர்னே மோர்க்கல் விலக விரும்புவதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஆனால், அவரைச் சுற்றி பேசப்பட்டு வருவதாகக் கூறப்படும் இந்த விஷயம் உண்மையில்லை என்பது போன்று மோர்னே மோர்க்கல் பேசியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: நான் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து வருகிறேன். தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக 20 ஆண்டுகளாக கிரிக்கெட் விளையாடியுள்ளேன். என்னுடைய அனுபவம் இந்திய அணிக்கு உதவியாக இருக்கும். தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள ஆடுகளங்களின் தன்மை குறித்து எனக்கு நன்றாக தெரியும். இந்திய அணி நிர்வாகம் உலகக் கோப்பைக்கான தயாரிப்பு தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது. இந்திய அணிக்கு என்னுடைய பங்களிப்பை வழங்க காத்திருக்கிறேன் என்றார்.
ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்தாண்டு தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Regarding whether Morne Morkel is considering stepping down from the role of bowling coach for the Indian team...
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