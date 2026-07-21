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கிரிக்கெட்

மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டி: டேரில் மிட்செல் விலகல்!

மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டியிலிருந்து காயம் காரணமாக டேரில் மிட்செல் விலகியுள்ளார்.

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டேரில் மிட்செல் - படம் | நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)

Updated On :21 ஜூலை 2026, 6:43 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டியிலிருந்து காயம் காரணமாக டேரில் மிட்செல் விலகியுள்ளார்.

நியூசிலாந்து அணி மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இந்தத் தொடரை நியூசிலாந்து அணி 3-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், கடைசிப் போட்டி பார்படாஸில் நடைபெறுகிறது.

இந்த நிலையில், காயம் காரணமாக கடைசி ஒருநாள் போட்டியிலிருந்து நியூசிலாந்து அணியின் ஆல்ரவுண்டர் டேரில் மிட்செல் விலகியுள்ளார்.

காயம் காரணமாக விலகியுள்ள அவர் பார்படாஸிலிருந்து புறப்பட்டு தாயகம் செல்கிறார். இதனை நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

Summary

Daryl Mitchell has withdrawn from the final ODI against the West Indies due to injury.

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