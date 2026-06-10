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கிரிக்கெட்

இலங்கைக்கு எதிராக ஒருநாள், டி20 தொடர்களில் விளையாடும் பாகிஸ்தான் அணி!

டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நிறைவடைந்தவுடன் பாகிஸ்தான் அணி இலங்கைக்கு எதிராக ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது.

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பாகிஸ்தான் மகளிரணி வீராங்கனைகள் - படம் | AP

Updated On :10 ஜூன் 2026, 5:55 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நிறைவடைந்தவுடன் பாகிஸ்தான் அணி இலங்கைக்கு எதிராக ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நாளை மறுநாள் (ஜூன் 12) தொடங்குகிறது. தொடரின் முதல் போட்டியில் இங்கிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகள் மோதுகின்றன. இந்திய அணி அதன் முதல் போட்டியில் வருகிற ஜூன் 14 ஆம் தேதி பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்கிறது.

இந்த நிலையில், டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நிறைவடைந்தவுடன் பாகிஸ்தான் அணி இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளதாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

இரண்டு அணிகளும் தங்களுக்குள் 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒருநாள் தொடர் அட்டவணை

முதல் ஒருநாள் போட்டி - ஜூலை 23

இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி - ஜூலை 25

மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி - ஜூலை 28

டி20 தொடர் அட்டவணை

முதல் டி20 - ஜூலை 31

இரண்டாவது டி20 - ஆகஸ்ட் 2

மூன்றாவது டி20 - ஆகஸ்ட் 4

Summary

Following the conclusion of the T20 World Cup cricket tournament, the Pakistan team is set to play ODI and T20 series against Sri Lanka.

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