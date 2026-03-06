Dinamani
நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
கிரிக்கெட்

ரன்கள் குவிப்பதில் தடுமாற்றம்; இறுதிப்போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா விளையாடுவாரா?

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இறுதிப்போட்டியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மா விளையாடுவாரா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

News image
அபிஷேக் சர்மா- படம் | AP
Updated On :6 மார்ச் 2026, 9:24 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இறுதிப்போட்டியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மா விளையாடுவாரா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. நேற்றுடன் அரையிறுதிப் போட்டிகள் நிறைவடைந்தன. மும்பை வான்கடே திடலில் நேற்று நடைபெற்ற இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் விளையாடின.

பரபரப்பாக சென்ற ஆட்டத்தில் இந்திய அணி இங்கிலாந்தை 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. அதிரடியாக விளையாடி 89 ரன்கள் குவித்த சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.

நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடரில் தொடர்ச்சியாக ரன்கள் குவிக்கத் தவறி வரும் அபிஷேக் சர்மா, நேற்று நடைபெற்ற அரையிறுதிப் போட்டியிலும் 7 பந்துகளில் 9 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இதனையடுத்து, தொடர்ந்து ரன்கள் குவிக்கத் தவறி வரும் அபிஷேக் சர்மா இறுதிப்போட்டியில் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவாரா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

இறுதிப்போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா விளையாடுவாரா?

நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களில் ஒருவரான அபிஷேக் சர்மா பெரிய ஏமாற்றத்தை அளித்தார். உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு முன்பாக அதிரடியில் மிரட்டிய அவர், உலகக் கோப்பைத் தொடரின் முதல் மூன்று போட்டிகளிலும் டக் அவுட்டாகி ஏமாற்றமளித்தார்.

சூப்பர் 8 சுற்றில் ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான போட்டியில் மட்டுமே அவர் நன்றாக விளையாடி அரைசதம் அடித்தார். ஆனால், அந்தப் போட்டியில் வழக்கமாக விளையாடும் அவரது அதிரடி ஆட்டத்தை அரிதாகவே பார்க்க முடிந்தது. வலதுகை இடதுகை காம்பினேஷனுக்காக சஞ்சு சாம்சன் பிளேயிங் லெவனில் வந்த பிறகும், அபிஷேக் சர்மாவிடமிருந்து பெரிய இன்னிங்ஸ் வரவில்லை.

நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடரில் 0,0,0,15,10 மற்றும் 9 ரன்களுக்கு அவர் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார். ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான போட்டியில் மட்டுமே அரைசதம் அடித்தார். இருப்பினும், இந்திய அணி நிர்வாகம் அவருக்கு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தாமல் தொடர்ச்சியாக வாய்ப்பு வழங்கி வருகிறது.

அரையிறுதியில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியதையடுத்து அகமதாபாதில் நாளை மறுநாள் (மார்ச் 8) நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி நியூசிலாந்தை எதிர்கொள்கிறது. இந்தப் போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா விளையாடுவாரா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

அபிஷேக் சர்மாவை பிளேயிங் லெவனிலிருந்து நீக்க இந்திய அணி நிர்வாகம் நினைக்கவில்லை என்பது கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ஏற்கனவே கூறிய விஷயங்களிலிருந்து தெளிவாகத் தெரிகிறது. அபிஷேக் சர்மாவின் மீது நம்பிக்கை இருப்பதாகவும், அவர் சரியாக விளையாடாத இந்த நேரத்தில் மற்ற வீரர்கள் அவரை பாதுகாக்க வேண்டும் எனவும் சூர்யகுமார் யாதவ் கூறியிருந்தார். அதனால், இறுதிப்போட்டியில் அபிஷேக் சர்மாவை பிளேயிங் லெவனிலிருந்து நீக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு என்றேத் தெரிகிறது.

இருப்பினும், அபிஷேக் சர்மாவுக்குப் பதிலாக ரிங்கு சிங்கை பிளேயிங் லெவனுக்குள் கொண்டு வரலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. ரிங்கு சிங்கை பிளேயிங் லெவனுக்குள் கொண்டு வந்தால், அவர் எந்த இடத்தில் களமிறங்குவார் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. தற்போது, இந்திய அணிக்கு டாப் ஆர்டர் மற்றும் மிடில் ஆர்டர் சரியாக அமைந்திருக்கிறது. அதனால், ரிங்கு சிங் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டால், 7-வது அல்லது 8-வது வீரராகவே அவர் களமிறங்க வாய்ப்பிருக்கிறது. அது இந்திய அணிக்கு எந்த அளவுக்கு பலனளிக்கும் என்பது தெரியவில்லை.

கடந்த மூன்று ஆட்டங்களாக இந்திய அணி மிகவும் நன்றாக விளையாடி வெற்றி பெற்று வருவதால், அபிஷேக் சர்மாவின் ஃபார்மை காரணமாக வைத்து இறுதிப்போட்டிக்கு முன்பாக பிளேயிங் லெவனில் இந்திய அணி நிர்வாகம் மாற்றம் செய்யாது எனத் தெரிகிறது. அதனால், அரையிறுதியில் விளையாடிய அதே பிளேயிங் லெவனுடன் இந்திய அணி களமிறங்கும் எனத் தெரிகிறது.

இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் மாற்றமில்லாமல் விளையாடும் பட்சத்தில், அபிஷேக் சர்மா அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு முக்கியமான போட்டியில் அதிக ரன்கள் குவிப்பாரா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

இங்கிலாந்தின் சுழலை எதிர்கொள்ள இந்திய அணி தயாரா? இறுதிப்போட்டியில் யார்?

இங்கிலாந்தின் சுழலை எதிர்கொள்ள இந்திய அணி தயாரா? இறுதிப்போட்டியில் யார்?

ஃபார்மில் இல்லாத பேட்டரை பிளேயிங் லெவனிலிருந்து நீக்க ஆலோசனை; சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமா?

ஃபார்மில் இல்லாத பேட்டரை பிளேயிங் லெவனிலிருந்து நீக்க ஆலோசனை; சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமா?

சுழற்பந்துவீச்சை வைத்து அபிஷேக் சர்மா விக்கெட்டை வீழ்த்த திட்டமிடுகிறதா தென்னாப்பிரிக்கா?

சுழற்பந்துவீச்சை வைத்து அபிஷேக் சர்மா விக்கெட்டை வீழ்த்த திட்டமிடுகிறதா தென்னாப்பிரிக்கா?

டி20 உலகக் கோப்பை: அபிஷேக் சர்மா மருத்துவமனையில் அனுமதி!

டி20 உலகக் கோப்பை: அபிஷேக் சர்மா மருத்துவமனையில் அனுமதி!

வீடியோக்கள்

திருநள்ளாற்றில் சனிப் பெயர்ச்சி விழா! | Temple | ஆன்மிகம்
வீடியோக்கள்

திருநள்ளாற்றில் சனிப் பெயர்ச்சி விழா! | Temple | ஆன்மிகம்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 நிமிடங்கள் முன்பு
எங்களை வைத்துதான் காங்கிரஸ் கூடுதல் சீட் பெற்றார்கள்!: செங்கோட்டையன் | TVK | Vijay
வீடியோக்கள்

எங்களை வைத்துதான் காங்கிரஸ் கூடுதல் சீட் பெற்றார்கள்!: செங்கோட்டையன் | TVK | Vijay

தினமணி வீடியோ செய்தி...

31 நிமிடங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 8 முதல் 14 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 8 முதல் 14 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு