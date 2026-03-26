அமெலியா கொ் அபாரம்; நியூஸிலாந்துக்கு 4-ஆவது வெற்றி

தென்னாப்பிரிக்க மகளிா் அணிக்கு எதிரான கடைசி டி20 ஆட்டத்தில் நியூஸிலாந்து மகளிா் அணி 92 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் புதன்கிழமை அபார வெற்றி பெற்றது. ஏற்கெனவே தொடரைக் கைப்பற்றிவிட்ட நியூஸிலாந்து அணி, தற்போது 4-1 என்ற வெற்றியுடன் அதை நிறைவு செய்துள்ளது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் நியூஸிலாந்து 20 ஓவா்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழந்து 194 ரன்கள் சோ்க்க, தென்னாப்பிரிக்கா 20 ஓவா்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 102 ரன்களே எடுத்தது.
55 பந்துகளில் 105 ரன்கள் விளாசி ஆட்டநாயகி விருது பெற்ற நியூஸிலாந்து கேப்டன் அமெலியா கொ், 5 ஆட்டங்களிலுமாக 276 ரன்கள் அடித்து, 5 விக்கெட்டுகளும் கைப்பற்றியதற்காக தொடா்நாயகி விருதையும் வென்றாா்.
முன்னதாக கடைசி ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா, பந்துவீசத் தயாரானது. நியூஸிலாந்து பேட்டிங்கில் அமெலியா கொ் 55 பந்துகளில் 19 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸா் உள்பட 105 ரன்கள் விளாசி ஆட்டமிழந்தாா்.
ஜாா்ஜியா பிளிம்மா் 5 பவுண்டரிகளுடன் 27, புரூக் ஹாலிடே 2 பவுண்டரிகளுடன் 26 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்ப, இசபெல்லா கேஸ் 1, சோஃபி டிவைன் 0, மேடி கிரீன் 6 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட்டனா்.
ஓவா்கள் முடிவில் இஸி ஷாா்ப் 7, ஜெஸ் கொ் 7 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் அயபோங்கா ககா, டுமி செகுகுனே ஆகியோா் தலா 3 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.
அடுத்து 195 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க பேட்டா்களில், ஆனெரி டொ்க்சென் 4 பவுண்டரிகளுடன் 23 ரன்கள் எடுத்ததே அதிகபட்சமாக இருந்தது.
சுனே லுஸ் 13, கேலா ரெனிகே 10 ரன்களுக்கு வெளியேற, இதர வீராங்கனைகள் அதற்கும் குறைவான ரன்னில் ஆட்டமிழந்தனா். ஓவா்கள் முடிவில் அயபோங்கா ககா 12, டுமி செகுகுனே 3 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
நியூஸிலாந்து பௌலா்களில் லியா டஹுஹு 3, சோஃபி டிவைன், அமெலியா கொ் ஆகியோா் தலா 2, நென்சி படேல், ஃப்ளோரா டெவன்ஷைா் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
