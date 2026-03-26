ஐபிஎல் 2026: சிஎஸ்கே விளையாடும் போட்டிகளுக்கான அட்டவணை!
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அனைத்து போட்டிகளுக்கான விவரங்கள்...
ஐபிஎல் கோப்பைகளுடன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் புதிய கேப்டன்.
படம்: எக்ஸ் / சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்.
ஐபிஎல் 2026 சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அனைத்து போட்டிகளுக்கான விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன. சொந்த திடலான சேப்பாக்கம் திடலில் பாதி போட்டிகளில் விளையாடுகின்றன.
இரண்டாம் கட்ட போட்டிகளுக்கான ஐபிஎல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், சிஎஸ்கேவின் தேதிகள் உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளன.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக முறை (5) கோப்பை வென்ற அணியாக சிஎஸ்கே அணி மும்பை இந்தியன்ஸுடன் சமன்செய்துள்ளது. இந்த சீசனுக்கான போட்டிகள் மார்ச் 28ல் தொடங்கி மே 24ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது.
சிஎஸ்கே அணியை கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் வழிநடத்துகிறார். இந்த சீசனில் சிஎஸ்கே 14 போட்டிகளில் லீக் சுற்றில் விளையாடுகின்றன. கடந்த முறை பிளே ஆஃப்ஸ் செல்லாத சிஎஸ்கே அணி இந்த முறை டாப் 4ல் இடம் பிடிக்க தீவிரமாக பயிற்சி செய்து வருகிறது.
சிஎஸ்கே அணி முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தானுடன் மார்ச் 30ஆம் தேதி விளையாடுகிறது. கடைசி போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸுடன் மே 21ஆம் தேதி விளையாடுகிறது.
மார்ச் 30: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிராக
ஏப்ரல் 3: பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு எதிராக
ஏப்ரல் 5: ஆர்சிபிக்கு எதிராக
ஏப்ரல் 11: தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு எதிராக
ஏப்ரல் 14: கேகேஆர் அணிக்கு எதிராக
ஏப்ரல் 18: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக
ஏப்ரல் 23: மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிராக
ஏப்ரல் 26: குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிராக
மே 2: மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிராக
மே 5: தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு எதிராக
மே 10: எல்எஸ்ஜி அணிக்கு எதிராக
மே 15: எல்எஸ்ஜி அணிக்கு எதிராக
மே 18: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக
மே 21: குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிராக
