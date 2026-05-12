Dinamani
நீட் வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரம்: சிபிஐ வழக்குப் பதிவு!கருப்பு திரைப்பட சிறப்பு காட்சிக்கு அனுமதி: முதல்வர் விஜய்க்கு படக்குழு நன்றி! பனையூர் அலுவலகத்தில் தவெக எம்எல்ஏக்கள், நிர்வாகிகளுடன் முதல்வர் விஜய் முக்கிய ஆலோசனைதவெக அரசு கொறடாவாக விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன் நியமனம்!இபிஎஸ் தலைமையிலானதே உண்மையான அதிமுக: திருமாவளவன் எடப்பாடி பழனிசாமியை விஜய் சந்திக்க வேண்டும்: திருமாவளவன் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் பி.எஸ்.ராமன் ராஜிநாமா!தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!சி.வி. சண்முகம் அணி எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!ஒரு தலித் முதல்வராகும் அளவுக்கு தமிழ்ச் சமூகம் இன்னும் தயாராகவில்லை! திருமாவளவன்ஐயூஎம்எல் தலைவரைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற முதல்வர் விஜய்!
/
கிரிக்கெட்

மீண்டும் இந்திய அணிக்காக விளையாட விரும்புகிறேன்: க்ருணால் பாண்டியா

இந்திய அணிக்காக மீண்டும் விளையாட விரும்புவதாக க்ருணால் பாண்டியா தெரிவித்துள்ளார்.

News image

க்ருணால் பாண்டியா - படம் | ஆர்சிபி (எக்ஸ்)

Updated On :37 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய அணிக்காக மீண்டும் விளையாட விரும்புவதாக க்ருணால் பாண்டியா தெரிவித்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று முன்தினம் (மே 10) ராய்பூரில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் விளையாடின. இந்தப் போட்டியில் பெங்களூரு அணி இரண்டு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

பந்துவீச்சில் புவனேஷ் குமார் அசத்திய நிலையில், பேட்டிங்கில் க்ருணால் பாண்டியா அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார். அதிரடியாக விளையாடிய அவர் 46 பந்துகளில் 73 ரன்கள் (4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 5 சிக்ஸர்கள்) எடுத்தார்.

இந்த நிலையில், அணியில் உள்ள அனைவருக்கும் விராட் கோலி உத்வேகமளிப்பதாகவும், இந்திய அணிக்காக மீண்டும் விளையாட விரும்புவதாகவும் க்ருணால் பாண்டியா தெரிவித்துள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: விராட் கோலியைப் பார்த்து நான் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொண்டுள்ளேன். ஒரு தொடருக்காக அவர் தயாராகும் விதம் மிகவும் நம்பமுடியாத விதத்தில் இருக்கும். போட்டிக்கு முன்பு அவர் மிகவும் தீவிரமான பயிற்சியில் ஈடுபடுவார். இந்திய அணியின் கேப்டனாக விராட் கோலி இருந்தபோது, நான் அவருடன் இணைந்து விளையாடியுள்ளேன். அவருக்கு எதிராகவும் விளையாடியிருக்கிறேன். தற்போது, ஆர்சிபி அணியில் அவருடன் இணைந்து விளையாடுவது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி அணிக்காக கோப்பையை வெல்வது மிகவும் சிறப்பான உணர்வைத் தரும். ஆனால், ஒவ்வொரு கிரிக்கெட் வீரருக்கும் இந்திய அணிக்காக விளையாட வேண்டும் என்ற கனவு இருக்கும். என்னுடைய சிறுவயதிலிருந்தே இந்திய அணிக்காக விளையாட வேண்டும் என்ற கனவு எனக்குள் இருந்தது. தற்போதும் எனக்குள் அந்த கனவு இருக்கிறது. இந்திய அணிக்காக விளையாடுவது மிகப் பெரிய கௌரவம். மீண்டும் இந்திய அணிக்காக விளையாட வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கனவு. அந்த கனவு இன்னும் உயிர்ப்புடன் உள்ளது என்றார்.

ஆல்ரவுண்டரான க்ருணால் பாண்டியா கடைசியாக கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு இந்திய அணிக்காக விளையாடியிருந்தார். 35 வயதாகும் அவர், இந்திய அணிக்காக 5 ஒருநாள் மற்றும் 19 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Krunal Pandya has stated that he wishes to play for the Indian team again.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஆர்சிபியின் சிறப்பான பேட்டிங்குக்கு யார் காரணம்? மனம் திறந்த க்ருணால் பாண்டியா!

ஆர்சிபியின் சிறப்பான பேட்டிங்குக்கு யார் காரணம்? மனம் திறந்த க்ருணால் பாண்டியா!

பேட்டர்களின் சவாலை சமாளிப்பது எப்படி? க்ருணால் பாண்டியா பதில்!

பேட்டர்களின் சவாலை சமாளிப்பது எப்படி? க்ருணால் பாண்டியா பதில்!

ஆடுகளத்தில் குறையல்ல; பந்துவீச்சில் அசத்திய ஆர்சிபி: க்ருணால் பாண்டியா

ஆடுகளத்தில் குறையல்ல; பந்துவீச்சில் அசத்திய ஆர்சிபி: க்ருணால் பாண்டியா

சிஎஸ்கே ரசிகர் ராஜ்பிரியன் விடியோவை பகிர்ந்த க்ருணால் பாண்டியா!

சிஎஸ்கே ரசிகர் ராஜ்பிரியன் விடியோவை பகிர்ந்த க்ருணால் பாண்டியா!

விடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
வீடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
வீடியோக்கள்

ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு