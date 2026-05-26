பிளே ஆஃப்ஸ் போட்டிகளில் சொதப்பும் விராட் கோலி..! முற்றுப்புள்ளி வைப்பாரா?

ஐபிஎல் பிளே ஆஃப்ஸ் போட்டிகளில் சொதப்பும் விராட் கோலி குறித்து...

வலைப் பயிற்சியில் விராட் கோலி. - படங்கள்: முகநூல் / ஆர்சிபி.

Updated On :26 மே 2026, 5:30 pm IST

ஐபிஎல் பிளே ஆஃப்ஸ் போட்டிகளில் ஆர்சிபியின் தொடக்க வீரர் விராட் கோலி சொதப்பி வரும் புள்ளிவிவரங்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகின்றன.

இதுவரை 17 பிளே ஆஃப்ஸ் போட்டிகளில் 2 அரைசதம் மட்டுமே அடித்துள்ள விராட் கோலியின் சராசரி 26.4ஆக இருக்கிறது. இதில் ஒரு முறை டக் அவுட்டாகியும் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆர்சிபியின் முன்னாள் கேப்டனான விராட் கோலி (37 வயது) அவரது தலைமையில் ஒரு ஐபிஎல் கோப்பயைக் கூட வென்றதில்லை. ரஜத் படிதார் தலைமையில் கடந்த சீசனில் முதல்முறையாக ஆர்சிபி கோப்பை வென்றது.

லீக் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடும் விராட் கோலி இதுவரை மொத்தமாக 281 ஐபிஎல் போட்டிகளில் 9,218 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் 67 அரைசதங்கள் அடங்கும். சராசரி 40.07ஆக இருக்கிறது.

லீக் போட்டிகளில் அசத்தும் விராட் கோலி பிளே ஆஃப்ஸ் போட்டிகளில் சொதப்பி வருகிறார். 17 பிளே ஆஃப்ஸ் போட்டிகளில் 396 ரன்கள் மட்டுமே அடித்துள்ளார். இதில் 2 அரைசதம் மட்டுமே அடித்துள்ள விராட் கோலியின் சராசரி 26.4ஆக இருக்கிறது.

இந்த முறையாவது இந்த மோசமான சறுக்கலுக்க்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு அவரது ரசிகர்களிடம் எழுந்துள்ளது.

இன்றிரவு 7.30 மணிக்கு தரம்சாலாவில் நடைபெறும் குவாலிஃபயர் 1ல் ஆர்சிபியும் குஜராத் டைட்டன்ஸும் மோதுகின்றன.

17 Matches, 396 Runs, 2 Fifties And A Duck: Virat Kohli's Record In IPL Playoffs

டி20 கிரிக்கெட்டில் முதல்முறை... விராட் கோலி உலக சாதனை!

தொடர் தோல்விகளால் பிளே ஆஃப்ஸ் வாய்ப்பை இழக்கும் தில்லி!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் மாபெரும் சாதனை; விராட் கோலிக்கு க்ருணால் பாண்டியா புகழாரம்!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் வீரர்; மிகப் பெரிய சாதனையை நோக்கி விராட் கோலி!

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

என் அதிகாரங்கள் என்ன? என்பதை சட்டம் சொல்கிறது! பேரவைத் தலைவர் பேட்டி

ஆளுங்கட்சியை நோக்கி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் | CM Vijay | TVK | ADMK | MLA | Edappadi Palanisamy

