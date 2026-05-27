ஐசிசி டெஸ்ட் தரவரிசையில் வங்கதேச வீரர்கள் முன்னேற்றம்!

ஐசிசி டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான தரவரிசையில் வங்கதேச அணி வீரர்கள் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர்.

வங்கதேச வீரர் முஷ்பிகர் ரஹீம் - படம் | ஐசிசி

Updated On :27 மே 2026, 5:54 pm IST

டெஸ்ட் போட்டிகளில் சிறந்த வீரர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலை ஐசிசி வெளியிட்டுள்ளது. அண்மையில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை வங்கதேசம் 2 -0 என முழுமையாகக் கைப்பற்றியது. இதன் மூலம், ஐசிசி டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் வங்கதேச பேட்டர்கள் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர்.

இந்தத் தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய முஷ்பிகர் ரஹீம் மற்றும் லிட்டன் தாஸ் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர். இரண்டு போட்டிகளில் முஷ்பிகர் ரஹீம் 259 ரன்களும், லிட்டன் தாஸ் 239 ரன்களும் எடுத்தனர்.

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் சிறப்பாக விளையாடி ரன்கள் குவித்ததன் மூலம், பேட்டிங் தரவரிசையில் முஷ்பிகர் ரஹீம் 10 இடங்கள் முன்னேறி 16-வது இடமும், லிட்டன் தாஸ் 14 இடங்கள் முன்னேறி 24-வது இடமும் பிடித்துள்ளனர். பேட்டர்கள் மட்டுமின்றி பந்துவீச்சாளர்களும் தரவரிசையில் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளனர்.

தைஜுல் இஸ்லாம் இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி 11-வது இடத்திலும், மெஹிதி ஹாசன் இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி 25-வது இடத்திலும், நஹித் ராணா பத்து இடங்கள் முன்னேறி 54-வது இடத்திலும் உள்ளனர். ஆல்ரவுண்டர்களுக்கான தரவரிசையில் தைஜுல் இஸ்லாம் மூன்று இடங்கள் முன்னேறி 29-வது இடம் பிடித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை 2-0 என முழுமையாக வென்றதன் மூலம், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தரவரிசையில் வங்கதேச அணி 5-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Bangladesh players have made gains in the ICC Test rankings for batters.

ஐசிசி டெஸ்ட் தரவரிசையில் பும்ரா, ஜடேஜா முதலிடம்..! டாப் 10 பட்டியலில் ஜெய்ஸ்வால், கில்!

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

