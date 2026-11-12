2018 மோசடி: கவாஜாவின் சர்ச்சையான கருத்துக்கு ஆஸி. கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் கூறியது என்ன?
உஸ்மான் கவாஜாவின் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் கூறியிருப்பதாவது...
மிட்செல் மார்ஷ் (கோப்புப் படம்) - AFP
உஸ்மான் கவாஜாவின் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ், “இப்போதைக்கு நான் நாளை நடைபெற இருக்கும் போட்டியில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த இருக்கிறேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2018 டெஸ்ட்டில் ஆஸ்திரேலிய அணி மணல்காகிதத்தைப் (sandpaper) பயன்படுத்தி பந்தைச் சேதப்படுத்தியதால் பென் கிராஃப்ட் , கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித், துணைக் கேப்டன் டேவிட் வார்னருக்கு அபாரதத்துடன் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
சமீபத்தில் டெஸ்ட்டில் ஓய்வுபெற்ற உஸ்மான் கவாஜா இந்த சம்பவம் குறித்து தனது வாழ்க்கை வரலாற்று நூலில், “நாங்கள் அந்த ஒரு போட்டியில் மட்டுமல்ல, அதற்கு முன்பும் ஏமாற்றி இருக்கிறோம். இது அனைத்து வீரர்களுக்கும் தெரியும்” எனக் கூறி சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளார்.
இது குறித்து மிட்செல் ஸ்டார்க் மறுப்புத் தெரிவிக்க, முன்னாள் வீரர் டேவிட் வார்னர், “கவாஜா கூறியது 100 சதவிகிதம் உண்மை” எனக் கூறினார்.
ஆஸ்திரேலியாவும் இங்கிலாந்தும் நாளை (நவ.13) ஒருநாள் போட்டியில் மோதவிருக்கிறது. இந்த நிலையில், கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷிடம் செய்தியாளர்கள் இந்தக் கேள்வியை தொடர்ச்சியாக எழுப்பினார்கள். அதற்கு அவர் கூறியிருப்பதாவது:
இது குறித்த சப்தம் அதிகமாக இருந்து வருகிறது. சிலர் தங்களது கதைகளைச் சொல்கிறார்கள். நான் அவர்களை மதிக்கிறேன். ஆனால், என்னுடைய கதையை இன்று சொல்லப்போவதில்லை. இது விசித்திரமானதாக இருந்தாலும் நான் நாளைய போட்டியில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறேன்.
தென்னாப்பிரிக்காவில் என்ன நடந்தது என்பதை ஞாபகப்படுத்த நான் இங்கு வரவில்லை. உஸ்மான் கவாஜா புத்தகம் எழுதியுள்ளார். நான் அவரை மதிக்கிறேன். என்னுடைய முழு கவனமும் நாளைய போட்டியில் மட்டுமே இருக்கிறது.
என்னுடைய உண்மையான பதில் என்னவென்றால் நான் அதிலிருந்து முன்னேறி வந்துவிட்டேன். சிலர் இன்னும் அதிலேயே இருக்கலாம்; மற்றவர்களின் கருத்தையும் மதிக்கிறேன்.
இங்கிலாந்து - ஆஸ்திரேலியா போட்டி மிகுந்த சுவராசியமாக இருக்கும். சிறந்த தொடராக இருக்குமென நினைக்கிறேன் என்றார்.
Summary
‘I’ve moved on’: Marsh reveals Khawaja phone call in ball-tampering grilling
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