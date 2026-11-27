3-வது டி20: ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அபார வெற்றி!
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
படம் | AP
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து இடையேயான மூன்றாவது டி20 போட்டி பிரிஸ்பேனில் இன்று (நவம்பர் 27) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் விளையாடியது.
ஜேமி ஓவர்டன் அபார பந்துவீச்சு; 108 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த ஆஸ்திரேலியா!
முதலில் விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி இங்கிலாந்தின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 16.5 ஓவர்களில் 108 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக சாம் ஹார்ப்பர் 14 பந்துகளில் 26 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் ஒரு பவுண்டரி மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, ஜேக் ஃபிரேசர் மெக்கர்க் 22 ரன்கள், நிகில் சௌதரி 19 ரன்கள், மிட்செல் ஓவன் 17 ரன்கள் மற்றும் கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் 11 ரன்கள் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.
இங்கிலாந்து தரப்பில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜேமி ஓவர்டன் 4 ஓவர்களில் 12 ரன்கள் விட்டுக் கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். லியம் டாஸன் 3 விக்கெட்டுகளையும், சாம் கரண் ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.
இங்கிலாந்து அபார வெற்றி!
109 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி இங்கிலாந்து அணி களமிறங்கியது.
போட்டியின்போது மழை இரண்டு முறை குறுக்கிட்டதால், டக்வொர்த் லீவிஸ் விதிப்படி இங்கிலாந்து அணிக்கு 16 ஒவர்களில் 93 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்த இலக்கை இங்கிலாந்து அணி 8.5 ஓவர்களில் எட்டி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இங்கிலாந்து அணியில் அதிகபட்சமாக ஜோர்டான் காக்ஸ் 14 பந்துகளில் 33 ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை களத்தில் இருந்தார். அதில் 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸர் அடங்கும். நியூரின் டொனால்டு 32 ரன்கள், டாம் பாண்டன் 10* ரன்கள் எடுத்தனர்.
ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் ரைலி மெரிடித் 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இங்கிலாந்து அணி 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது.
Summary
England secured a brilliant 7-wicket victory against Australia in the third T20 match.
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