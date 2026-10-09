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டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஸ்டீவ் வாக் சாதனையை முறியடித்த ஸ்டீவ் ஸ்மித்!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் நிகழ்த்திய சாதனை குறித்து...

Australian batsman Steve Smith acknowledges the applause after scoring his fifty on the first day of the first cricket Test match between Australia and Bangladesh at Marrara Stadium in Darwin on August 13, 2026. (Photo by William WEST / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--

ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கோப்புப் படம்) - AFP

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ஆஸ்திரேலியாவுக்கு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் முன்னாள் வீரர் ஸ்டீவ் வாக்கை முந்தி ஸ்டீவ் ஸ்மித் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டில் டர்பனில் நடைபெற்று வரும் ஆஸ்திரேலியா டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்து வருகிறது. இதில் ஆஸி. அணி 26 ஓவர்களில் 84/3 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 25* ரன்களுடன் விளையாடி வருகிறார். இத்துடன் ஆஸி. அணிக்காக டெஸ்ட்டில் அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் பட்டியலில் ஸ்டீவ் வாக்கை முந்தி மூன்றாமிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.

இந்தப் போட்டிக்கு முன்பாக ஸ்மித் 10, 904 ரன்களுடன் நான்காமிடத்தில் இருந்தார். தற்போது மூன்றாமிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

ஆஸி. அணிக்காக டெஸ்ட்டில் அதிக ரன்கள்

1. ரிக்கி பாண்டிங் - 13, 378 ரன்கள்

2. ஆலன் பார்டர் - 11, 174 ரன்கள்

3. ஸ்டீவ் ஸ்மித் - 10, 929* ரன்கள்

4. ஸ்டீவ் வாக் - 10, 927 ரன்கள்

5. டேவிட் வார்னர் - 8, 786 ரன்கள்

Summary

Steve Smith breaks Steve Waugh's record in Test cricket for australia!

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