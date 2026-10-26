தோனி - யுவராஜ் சிங் போன்று திலக் வர்மா - நிதீஷ்குமார் ரெட்டி; சுரேஷ் ரெய்னா ஒப்பீடு!
இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர்களான மகேந்திர சிங் தோனி மற்றும் யுவராஜ் சிங்கின் பேட்டிங்குடன் திலக் வர்மா மற்றும் நிதீஷ் குமார் ரெட்டியின் பேட்டிங்கை சுரேஷ் ரெய்னா ஒப்பிட்டுள்ளார்.
படம் | பிசிசிஐ
இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர்களான மகேந்திர சிங் தோனி மற்றும் யுவராஜ் சிங்கின் பேட்டிங்குடன் திலக் வர்மா மற்றும் நிதீஷ் குமார் ரெட்டியின் பேட்டிங்கை சுரேஷ் ரெய்னா ஒப்பிட்டுள்ளார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டி நேற்று முன் தினம் (அக்டோபர் 24) கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
181 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணி, 70 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன் பின், திலக் வர்மா, நமன் திர் மற்றும் நிதீஷ் குமார் ரெட்டி சிறப்பாக விளையாடி அணிக்கு வெற்றி பெற்றுத் தந்தனர்.
இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர்களான மகேந்திர சிங் தோனி மற்றும் யுவராஜ் சிங்கின் பேட்டிங்குடன் திலக் வர்மா மற்றும் நிதீஷ் குமார் ரெட்டியின் பேட்டிங்கை சுரேஷ் ரெய்னா ஒப்பிட்டுப் பாராட்டியுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: இந்திய அணி தற்போது மிகவும் நன்றாக செயல்பட்டு வருகிறது. உதாரணமாக திலக் வர்மாவை எடுத்துக் கொள்ளலாம். யுவராஜ் சிங், மகேந்திர சிங் தோனி மற்றும் நான் 5,6,7 மற்றும் 8-வது இடங்களில் விளையாடும்போது, அணிக்காக போட்டியை வென்று கொடுக்க வேண்டும் என்ற அதீத ஆர்வத்துடன் விளையாடுவோம். திலக் வர்மாவிடம் அந்த பண்பு இருப்பதை உணர முடிந்தது. அவர் மிகவும் நன்றாக செயல்பட்டார். அவர் பந்துவீச்சிலும் இந்திய அணிக்காக அவரது பங்களிப்பை தொடர்ந்து சிறப்பாக வழங்கி வருகிறார்.
நிதீஷ் குமார் ரெட்டியும் மிகவும் நன்றாக பேட்டிங் செய்தார். அவர் மிகவும் நேர்மறையான எண்ணத்துடன் விளையாடினார். இவர்களது பார்ட்னர்ஷிப் யுவராஜ் சிங் - தோனியின் பார்ட்னர்ஷிப்பை நினைவுப்படுத்தியது. புவனேஷ்வர் குமார் யாதவும் நன்றாக பந்துவீசினார். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அணியை நன்றாக வழிநடத்துகிறார். அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றார்.
Summary
Suresh Raina has compared the batting of Tilak Varma and Nitish Kumar Reddy to that of former Indian team players Mahendra Singh Dhoni and Yuvraj Singh.
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