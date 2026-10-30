நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட பாட் கம்மின்ஸ்..! 372 பந்துகளுக்குப் பிறகு முதல் விக்கெட்!
ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் 60 ஓவர்களுக்குப் பிறகு எடுத்த விக்கெட் குறித்து...
விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் பாட் கம்மின்ஸ் உடன் ஆஸி. வீரர்கள். - AFP
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் 372 பந்துகளுக்குப் பிறகு தனது முதல் விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார்.
பாட் கம்மின்ஸ் தனது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் இதுதான் அவரது நீண்ட பந்துகளுக்குப் பிறகு எடுத்த விக்கெட் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட்டில் டாஸ் வென்ற ஆஸி. பந்து வீசியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்கா 329 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
அடுத்து தனது முதல் இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியா 429 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது. அதிகபட்சமாக ஜோஷ் இங்லீஷ் சதம் அடித்து 102 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
இந்தப் போட்டியில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் தனது 16ஆவது ஓவரில் பாட் கம்மின்ஸ் விக்கெட் எடுத்தார். இதுவரை 210 ரன்களைக் கொடுத்திருக்கிறார்.
கடைசியாக டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸை முதல் போட்டியில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் விக்கெட் எடுத்திருந்தார். தற்போது, மூன்றாவது போட்டியில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் விக்கெட் எடுத்துள்ளார்.
தென்னாப்பிரிக்கா தற்போது 75 ஓவர்களில் 202/5 ரன்கள் எடுத்து 102 ரன்கள் முன்னிலை வகிக்கிறது. களத்தில் ரியான் ரிக்கல்டன், வியான் முல்டர் விளையாடி வருகிறார்கள். ஸ்டார்க் 2, ஹேசில்வுட், கம்மின்ஸ், லயன் தலா 1 விக்கெட்டும் எடுத்துள்ளார்கள்.
Summary
372 deliveries since Cummins has taken a Test wicket until this one - the longest he has gone without a wicket in this format
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