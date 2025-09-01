காலிறுதியில் மோதும் சபலென்கா - வோண்ட்ருசோவா
ஹாா்டு கோா்ட் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான யுஎஸ் ஓபனின் காலிறுதிச்சுற்றில், நடப்பு சாம்பியனான பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா, செக் குடியரசின் மாா்கெட்டா வோண்ட்ருசோவா மோதுகின்றனா்.
மகளிா் ஒற்றையா் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில், உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனையான சபலென்கா 6-1, 6-4 என்ற நோ் செட்களில் மிக எளிதாக ஸ்பெயினின் கிறிஸ்டினா பக்ஸாவை தோற்கடித்தாா். இதன் மூலமாக சபலென்கா, தொடா்ந்து 5-ஆவது முறையாக யுஎஸ் ஓபன் காலிறுதிக்கு வந்துள்ளாா்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் வோண்ட்ருசோவா 6-4, 5-7, 6-2 என்ற செட்களில், முன்னாள் விம்பிள்டன் சாம்பியனான கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினாவை வீழ்த்தி, யுஎஸ் ஓபன் காலிறுதிக்கு 2-ஆவது முறையாக முன்னேறியிருக்கிறாா்.
ரைபகினாவை 3-ஆவது முறையாக சந்தித்த வோண்ட்ருசோவா, தனது 2-ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்திருக்கிறாா். யுஎஸ் ஓபனில் 2016-க்குப் பிறகு போட்டித்தரவரிசையில் இல்லாமலேயே, டாப் 10 இடத்திலிருக்கும் இரு வீராங்கனைகளை வீழ்த்தி கிராண்ட்ஸ்லாம் காலிறுதிக்கு வந்த முதல் வீராங்கனை என்ற பெருமையை அவா் பெற்றாா்.
இதையடுத்து சபலென்கா - வோண்ட்ருசோவா காலிறுதியில் மோதுகின்றனா். இருவரும் 8 முறை மோதியிருக்க, சபலென்கா 5 வெற்றிகளுடன் முன்னிலை வகிக்கிறாா்.
இதனிடையே, இரு முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான செக் குடியரசின் பாா்பரா கிரெஜ்சிகோவா 1-6, 7-6 (15/13), 6-3 என்ற செட்களில், அமெரிக்காவின் டெய்லா் டௌன்செண்ட்டை சாய்த்து காலிறுதிக்கு வந்துள்ளாா். அவா் 8 மேட்ச் பாய்ன்ட்டுகளை தக்கவைத்து இந்த வெற்றியை வசப்படுத்தினாா். அடுத்து அவா், அமெரிக்காவின் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலாவை காலிறுதியில் எதிா்கொள்கிறாா்.
முன்னதாக, உலகின் 4-ஆம் நிலையில் இருக்கும் பெகுலா, 6-1, 6-2 என எளிதாக, சக அமெரிக்கரான ஆன் லியை சாய்த்தாா். கிரெஜ்சிகோவா - பெகுலா இதுவரை 3 முறை மோதியிருக்க, கிரெஜ்சிகோவா 2 வெற்றிகள் பெற்றுள்ளாா்.
ஜோகோவிச்சை சந்திக்கும் ஃப்ரிட்ஸ்: யுஎஸ் ஓபன் ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவு 4-ஆவது சுற்றில், 24 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான சொ்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் 6-3, 6-3, 6-2 என்ற நோ் செட்களில், ஜொ்மனியின் ஜான் லெனாா்டை சாய்த்து காலிறுதிக்கு முன்னேறினாா்.
யுஎஸ் ஓபனில் 14-ஆவது முறையாக காலிறுதிச்சுற்றுக்கு வந்துள்ள ஜோகோவிச், அதில் உலகின் 4-ஆம் நிலை வீரரான அமெரிக்காவின் டெய்லா் ஃப்ரிட்ஸை சந்திக்கிறாா். முன்னதாக ஃப்ரிட்ஸ், 6-4, 6-3, 6-3 என்ற செட்களில், செக் குடியரசின் தாமஸ் மசாக்கை தோற்கடித்தாா். ஜோகோவிச் - ஃப்ரிட்ஸ் இதுவரை 10 முறை மோதியிருக்க, அனைத்திலுமே ஜோகோவிச் வென்றுள்ளாா். களத்திலிருக்கும் ஒரே அமெரிக்கா் ஃப்ரிட்ஸ் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதேபோல், 5 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான ஸ்பெயினின் காா்லோஸ் அல்கராஸ், 7-6 (7/3), 6-3, 6-4 என்ற செட்களில் பிரான்ஸின் ஆா்தா் ரிண்டா்னெச்சை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு வந்துள்ளாா். இதன் மூலமாக, ஓபன் எராவில் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் 13 முறை காலிறுதிக்கு முன்னேறிய மிக இளம் வயது வீரா் (22 ஆண்டுகள், 3 மாதங்கள்) என்ற பெருமையை அல்கராஸ் பெற்றாா்.
அல்கராஸ் தனது வரலாற்றில் ஒரே ஆண்டில் 4 கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளிலும் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இதுவே முதல்முறையாகும். காலிறுதியில் அல்கராஸ், செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெக்காவுடன் மோதுகிறாா். லெஹெக்கா 7-6 (7/4), 6-4, 2-6, 6-2 என்ற வகையில், பிரான்ஸின் அட்ரியன் மன்னரினோவை வீழ்த்தி காலிறுதியை அடைந்திருக்கிறாா்.
இந்திய இணை தோல்வி: ஆடவா் இரட்டையா் 2-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் விஜய்சுந்தா் பிரசாந்த்/அனிருத் சந்திரசேகா் இணை 4-6, 3-6 என, பிரேஸிலின் ஃபொ்னாண்டோ ரோம்போலி/ஆஸ்திரேலியாவின் ஜான் ஸ்மித் கூட்டணியிடம் தோற்றது.