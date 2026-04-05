Dinamani
லீக் 1 தொடரில் பிஎஸ்ஐ அணி முதலிடம்

டௌலௌஸ் அணியை 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது பிஎஸ்ஜி அணி.

கோலடித்த களிப்பில் பிஎஸ்ஜி வீரா்கள்.

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 8:52 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சாம்பியன்ஸ் லீக் போட்டி காலிறுதியில் லிவா்பூல் அணியுடன் மோதவுள்ள நிலையில் இந்த வெற்றி பிஎஸ்ஜி அணிக்கு புதிய உத்வேகத்தை அளித்துள்ளது. லீக் 1 கால்பந்து தொடரில் முகமுதலிடத்தை உறுதி செய்துள்ளது.

பிஎஸ்ஜி அணியில் கடந்த ஆண்டு பேலன் டி ஆா் வின்னா் உஸ்மான் டெம்பிள் அற்புத வாலி மூலம் முதல் கோலை அடித்தாா். மேலும் அவா் கோலை அடித்து தனது அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டாா். ஆட்டத்தின் கடைசி நேரத்தில் பிஎஸ்ஜி சப்ஸ்டியுட் வீரா் கோன்கலோ ரமோஸ் மேலும் ஒரு கோலடித்தாா்.

டௌலௌஸ் அணி தரப்பில் மேட்வெவ் சபனோவ் ஆறுதல் கோலடித்தாா். நடப்பு ஐரோப்பிய சாம்பியன் பிஎஸ்ஜி வரும் புதன்கிழமை லிவா்பூல் அணிக்கு எதிரான முதல் கட்ட காலிறுதியில் ஆடுகிறது. ஏப். 14-இல் அன்பீல்டில் இரண்டாம் கட்ட காலிறுதியில் ஆடுகிறது.

லா லிகா: ஸ்பானிஷ் கால்பந்து தொடரான லா லிகாவில் ராயோ வல்லேகானோ 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் எல்சி அணியை வீழ்த்தியது.

என்டெகோ ராயோ அணிக்கு கோலடித்தாா்.

