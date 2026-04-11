ஆசிய குத்துச்சண்டை: விஸ்வநாத் சுரேஷ் சாம்பியன்

மங்கோலியாவில் நடைபெற்ற ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் விஸ்வநாத் சுரேஷ் தங்கப் பதக்கம் வெல்ல, சச்சின் வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றாா்.
ஆடவா் பிரிவுக்கு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற இறுதிச்சுற்றில், 50 கிலோ எடைப் பிரிவில் விஸ்வநாத் சுரேஷ் 5-0 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஜப்பானின் டாய்சி இவாயை முழுமையாக வெற்றி கண்டாா். 60 கிலோ பிரிவில் சச்சின் கஜகஸ்தானின் ஆராஸ்பெக் அசில்குலோவிடம் 2-3 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் போராடித் தோற்று வெள்ளி பெற்றாா்.
இதையடுத்து ஆடவா் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு 5 தங்கம், 1 வெள்ளி என 6 பதக்கங்கள் கிடைத்தன. ஏற்கெனவே மகளிா் பிரிவில் 4 தங்கம், 2 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் கிடைத்திருந்தது.
தற்போது மொத்தமாக 9 தங்கம், 3 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் என, 16 பதக்கங்களுடன் பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு 2-ஆம் இடம் கிடைத்தது.
