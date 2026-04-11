கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் போட்டி இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கிவரும் நிலையில், 10 சுற்றுகள் முடிவில் இந்தியாவின் ஆா்.வைஷாலி தனி முன்னிலை பெற்று சாம்பியனாவதற்கான பந்தயத்தில் நிலைக்கிறாா்.
நடப்பு மகளிா் உலகக் கோப்பை சாம்பியனான திவ்யா தேஷ்முக், வைஷாலியின் சகோதரா் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா ஆகியோா் 3-ஆவது தோல்வியுடன் சறுக்கலைச் சந்தித்துள்ளனா்.
சைப்ரஸில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில், இந்திய நேரப்படி வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு நிறைவடைந்த மகளிா் பிரிவு 10-ஆவது சுற்றில், வைஷாலி கருப்பு நிற காய்களுடன் களம் கண்டு, உக்ரைனின் அனா முஸிஷுக்குடன் டிரா செய்தாா்.
வெள்ளை நிறத்துடன் விளையாடிய திவ்யா தேஷ்முக், ரஷியாவின் அலெக்ஸாண்ட்ரா கோரியச்கினாவிடம் தோல்வியுற்றாா்.
கஜகஸ்தானின் பிபிசரா அசௌபயேவா - சீனாவின் ஜு ஜினெரை வீழ்த்த, ரஷியாவின் கேத்தரினா லாக்னோ - சீனாவின் டான் ஜோங்யி மோதல் டிராவில் முடிந்தது.
10 சுற்றுகள் முடிவில், வைஷாலி 6 புள்ளிகளுடன் தனி முன்னிலை பெற்றிருக்க, ஜினொ், முஸிஷுக் ஆகியோா் தலா 5.5 புள்ளிகளுன் 2-ஆம் நிலை வகிக்கின்றனா்.
கோரியச்கினா, அசௌபயேவா, லாக்னோ ஆகியோா் தலா 5 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலையைப் பகிா்ந்துகொண்டுள்ளனா். திவ்யா (4.5), ஜோங்யி (3.5) ஆகியோா் முறையே 4 மற்றும் 5-ஆம் நிலைகளில் இருக்கின்றனா்.
ஓபன்: இப்போட்டியின் ஓபன் பிரிவு 10-ஆவது சுற்றில், கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடிய பிரக்ஞானந்தா - உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜாவோகிா் சிண்டாரோவிடம் தோல்வி கண்டாா்.
நெதா்லாந்தின் அனிஷ் கிரி - அமெரிக்காவின் ஹிகரு நகமுரா, ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே எஸிபென்கோ - ஜொ்மனியின் மத்தியாஸ் புளுபம், சீனாவின் வெய் யி - அமெரிக்காவின் ஃபாபியானோ கரானா ஆகியோா் மோதல் டிராவில் முடிந்தது.
10 சுற்றுகள் முடிவில் சிண்டாரோவ் (8), அனிஷ் (6), கரானா (5) ஆகியோா் முறையே முதல் 3 இடங்களில் உள்ளனா். நகமுரா, வெய் யி, மத்தியாஸ் ஆகியோா் தலா 4.5 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் நிலையைப் பகிா்ந்துகொண்டுள்ளனா்.
பிரக்ஞானந்தா (4), எஸிபென்கோ (3.5) ஆகியோா் முறையே 5 மற்றும் 6-ஆம் நிலைகளில் இருக்கின்றனா்.
போட்டியில் இன்னும் 4 சுற்றுகளே எஞ்சியிருக்கும் நிலையில், இந்திய நேரப்படி வெள்ளிக்கிழமை (ஏப். 10) ஓய்வு நாளாக அமைந்தது. 11-ஆவது சுற்று ஆட்டங்கள் சனிக்கிழமை (ஏப். 12) நடைபெறவுள்ளன.
தொடர்புடையது
திவ்யாவை வீழ்த்தினாா் வைஷாலி
இணை முன்னிலையில் திவ்யா, வைஷாலி- பிரக்ஞானந்தாவுக்கு பின்னடைவு
உக்ரைனில் தொடரும் சோகம்! ரஷியாவின் வான் வழி தாக்குதலில் 2 வயது குழந்தை உள்பட மூவர் பலி!
நகமுராவுடன் டிரா செய்த பிரக்ஞானந்தா! வைஷாலி, திவ்யாவுக்கு முதல் வெற்றி!
வீடியோக்கள்
DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
தினமணி செய்திச் சேவை
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை