உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்தியாவுக்கு 3 பதக்கங்கள்

எகிப்தில் நடைபெறும் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் ஜூனியா் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில், இந்தியாவுக்கு தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் என 3 பதக்கங்கள் கிடைத்தன.

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 12:26 am

தினமணி செய்திச் சேவை

எகிப்தில் நடைபெறும் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் ஜூனியா் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில், இந்தியாவுக்கு தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் என 3 பதக்கங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை கிடைத்தன.

10 மீட்டா் ஏா் பிஸ்டல் ஜூனியா் ஆடவா் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், இந்தியாவின் சிவா நா்வால் 241.8 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து தங்கம் வென்றாா். மற்றொரு இந்தியரான சிராக் சா்மா 218.9 புள்ளிகளுடன் வெண்கலம் பெற்றாா்.

உஸ்பெகிஸ்தானின் சோடிஜோன் அப்துல்லாயேவ் 240 புள்ளிகளுடன் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா். களத்திலிருந்த மற்றொரு இந்தியரான அபினவ் தேஷ்வால் 136.7 புள்ளிகளுடன் 7-ஆம் இடம் பிடித்தாா்.

10 மீட்டா் ஏா் ரைஃபில் ஜூனியா் மகளிா் இறுதிச்சுற்றில், இந்தியாவின் பனா புக்ரா 250.6 புள்ளிகளுடன் வெள்ளி பெற்றாா். பிரான்ஸின் ஆன்செலின் பிராக்மேன் தங்கத்தை தட்டிச் செல்ல (252), சக நாட்டவரான ஹெலெனா ஈகால் வெண்கலம் (228.5) பெற்றாா்.

களத்திலிருந்த இதர இந்தியா்களில், சாம்பவி ஷ்ரவன் 206.5 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் இடமும், அன்வில் ரத்தோட் 164.6 புள்ளிகளுடன் 6-ஆம் இடமும் பெற்ரனா்.

உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: உலக சாதனையுடன் தங்கம் வென்ற இந்தியர்கள்!

விளவங்கோடு தொகுதியில் போட்டியிட ஆா்வம் காட்டாத திமுக, அதிமுக!

துப்பாக்கி சுடுதல் வீராங்கனைக்கு அதிமுகவினா் நிதி உதவி

தேசிய துப்பாக்கி சுடுதல் தகுதிச் சுற்று: திலோத்தமா வெற்றி

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
