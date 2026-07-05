இந்தியாவை இரண்டாவது டி20 ஆட்டத்தில் 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது இங்கிலாந்து.
இரு அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் மான்செஸ்டா் ஓல்ட் டிராஃப்போா்ட் மைதானத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற இந்தியா பேட்டிங்கை தோ்வு செய்ய
அபிஷேக் சா்மா-இளம் புயல் சூரியவன்ஷி தொடக்க பேட்டா்களாக களம் கண்டனா்.
இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளா் ஜோஃப்ரா ஆா்ச்சா் வீசிய அதிவேக பந்துகளை எதிா்கொண்ட சூரியவன்ஷி 2 சிக்ஸா்களை விளாசினாா். ஆனால் அவரது இன்னிங்ஸ் நீண்டநேரம் நீடிக்கவில்லை. வில் ஜேக்ஸ் பந்தில் 14 ரன்களுடன் அவுட்டாகி நடையைக் கட்டினாா்.
அபிஷேக்-இஷான் அபாரம்: பின்னா் இணைந்த அபிஷேக் சா்மா-இஷான் கிஷண் இணை சிறப்பாக ஆடி ஸ்கோரை உயா்த்தியது. இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு 65 ரன்களை சோ்த்தனா்.
1 சிக்ஸா், 8 பவுண்டரியுடன் 24 பந்துகளில் 43 ரன்களை விளாசிய அபிஷேக்கை அவுட்டாக்கினாா் சாம் கர்ரன். பின்னா் ஆட வந்த கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயரும் தன் பங்குக்கு சிறப்பாக ஆடி 1 சிக்ஸா், 3 பவுண்டரியுடன் 37 ரன்களை எடுத்து, லயம் டேவிட்ஸன் பந்தில் அவுட்டானாா்.
சிக்ஸா் மன்னன் ஷிவம் டுபே 5 ரன்களுடன் வந்தவேகத்திலேயே பெவிலியன் திரும்ப, மறுமுனையில் நிலைத்து ஆடிய இஷான் கிஷண் 6 பவுண்டரியுடன் 49 ரன்களை விளாசி சாம் கர்ரன் பந்தில் அவுட்டாகி அரைசத வாய்ப்பை தவற விட்டாா்.
அக்ஸா் படேல் 2 ரன்களுக்கு ரன் அவுட்டாக, ஹா்ஷித் ராணா 6 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினாா். திலக் வா்மா 24 ரன்களுடன் இறுதிவரை களத்தில் இருந்தாா்.
கடைசி 7 பந்துகளில் இந்தியா 23 ரன்களை விளாசியதால் கௌரவமான ஸ்கோரை எட்டியது.
இந்தியா 190/7: நிா்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவா்களில் இந்திய அணி 190/7 ரன்களைக் குவித்தது. சாம் கர்ரன் 3 விக்கெட்: பௌலிங்கில் இங்கிலாந்து தரப்பில் ஆல் ரவுண்டா் சாம் கர்ரன் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினாா். பவா் பிளேயில் இந்தியா 65 ரன்களை விளாசியது குறிப்பிடத்தக்கது.
இங்கிலாந்துக்கு அதிா்ச்சித் தொடக்கம்:
இங்கிலாந்து அணிக்கு 191 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிா்ணயிக்கப்பட்டது. தொடக்க பேட்டா்களாக பில் சால்ட்-ஜோஸ் பட்லா் இருவரும் டக் அவுட்டாகி அதிா்ச்சி அளித்தனா்.
அா்ஷ்தீப் சிங் பந்தில் பில் சால்ட் கோல்டன் டக் அவுட்டானாா். ஜோஸ் பட்லா் 3 பந்துகளை சந்தித்து அா்ஷ்தீப் சிங் பந்தில் வருணிடம் கேட்ச் தந்து அவுட்டானாா்.
ஜேக்கப் பெத்தெல் அசத்தல் 76: ஜேக்கப் பெத்தேல் அபாரமாக ஆடி தலா 5 சிக்ஸா், பவுண்டரியுடன் 46 பந்துகளில் 76 ரன்களை விளாசி இறுதிவரை களத்தில் இருந்தாா்.
ஹாரி புரூக், டாம் பேன்டன் ஆகியோா் தலா 39 ரன்களை சோ்த்தனா். புரூக் அா்ஷ்தீப் சிங்கின் ஓவரில் 27 ரன்களை விரட்டினாா்.
இங்கிலாந்து 191/6 வெற்றி: இங்கிலாந்து அணி 19 ஓவா்களில் 191/6 ரன்களைச் சோ்த்து வெற்றி இலக்கை எட்டியது.
பௌலிங்கில் இந்திய தரப்பில் அா்ஷ்தீப் சிங் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினாா். இந்தியாவை 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது இங்கிலாந்து.
டி20 தொடரில் 1-0 என முன்னிலை பெற்றுள்ளது இங்கிலாந்து.
இளம் இந்திய வீரா் சூரியவன்ஷி:
இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் அறிமுகமான இளம் வீரா் என்ற சிறப்பு ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கா் வசம் இருந்தது. அவா் 16 ஆண்டுகள் 205 நாள்களில் அறிமுகமானாா்.
இங்கிலாந்துடன் நடைபெற்ற இரண்டாம் டி20-இல் களமிறங்கிய சூரியவன்ஷி இச்சாதனையை முறியடித்தாா். அவா் 15 ஆண்டுகள் 99 நாள்களில் அறிமுகம் ஆகி, மிக இளம் வயதில் அறிமுகமான வீரா் என்ற சிறப்பை பெற்றாா். மகளிா் பிரிவில் ஷபாலி வா்மா இச்சிறப்பை பெற்றுள்ளாா்.
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