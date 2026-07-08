39 வயதில் மெஸ்ஸி - ஜோகோவிச் அசத்தல்..! விம்பிள்டனின் சிறப்பு!

டென்னிஸ் மற்றும் கால்பந்து ஜாம்பவான்களான ஜோகோவிச், மெஸ்ஸி குறித்து விம்பிள்டன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் சிறப்புப் போஸ்டரை வெளியிட்டு வாழ்த்தியுள்ளது.
செர்பியாவின் டென்னிஸ் வீரர் நோவக் ஜோகோவிச் (39 வயது) விம்பிள்டன் காலிறுதியில் 5 மணி நேரங்கள் 15 நிமிஷங்கள் விளையாடி அதில் வென்று புதிய வரலாற்றை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
ஆர்ஜென்டீன கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி (39 வயது) ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையின் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் கடைசி நேரத்தில் ஒரு கோல், ஒரு அசிஸ்ட் செய்து அசத்தி அணியை காலிறுதிக்கு முன்னேற்றினார். ஆட்ட நாயகன் விருதும் வென்று அசத்தினார்.
இந்த இரண்டு ஜாம்பவான்களுக்கும் 39 வயது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனைச் சிறப்பிக்கும் விதத்தில் விம்பிள்டன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், “நோவக் ஜோகோவிச் - லியோனல் மெஸ்ஸி. 39 வயதானவர்கள். 3-2 என உலகின் மிகப்பெரிய இடத்தில் வென்றுள்ளார்கள். தலைசிறந்தவர்கள்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
மெஸ்ஸியின் ஆர்ஜென்டீனா 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் வென்றது. ஜோகோவி ஐந்து செட்களில் 3-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அசத்தினார்.
Summary
Messi and Djokovic Shine at 39..! Wimbledon Special!
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