காமன்வெல்த் போட்டியில் இந்தியாவின் முதல் பதக்கத்தை பெற்றுத் தந்தாா் பாரா பவா் லிஃப்டா் ஜண்டு குமாா்.
காமன்வெல்த் போட்டி 2026-இன் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற மகளிா் லான் பௌல்ஸ் இந்தியா டை பிரேக்கரில் டோங்கோவை வீழ்த்தி மூன்றாவது வெற்றியைப் பெற்றது.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் காமன்வெல்த் போட்டிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் பாரா பவா்லிஃப்டிங் போட்டியில் இந்தியாவின் ஜண்டு குமாா் 190 கிலோ எடையை தூக்கி வெண்கலம் வென்றாா். இது இந்தியாவுக்கு காமன்வெல்த்தில் முதல் பதக்கமாக அமைந்தது.
ஜண்டு குமாா் புரிந்த சிறிய பவுலால் தங்க பதக்க வாய்ப்பு பறிபோனது.
பிகாரின் நளந்தா மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ஜண்டுகுமாா் ஈ-ஆட்டோ ரிக்ஷா மூலம் காய்கறிகளை விற்பனை செய்து வருகிறாா். ஆனால் பாரா பவா்லிஃப்டிங்கில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற கனவு மட்டும் அவா் வசம் இருந்தது. குரூப் 2 பிரிவில் பங்கேற்றுள்ள அவா் உகாண்டா, ஆஸ்திரேலிய வீரா்களை வீழ்த்தி பதக்க பிரிவுக்கு முன்னேறினாா். இந்த பதக்கம் தனக்கு கடினமான வேளைகளில் உதவி புரிந்தவா்களுக்கு உரியது என்றாா் ஜண்டு.
லான் பௌல்ஸில் இந்தியா அசத்தல் வெற்றி:
சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மகளிா் லான் பௌல்ஸ் பிரிவில் இந்தியா டோங்கோ அணிகள் மோதின.
இந்திய பௌல்ஸ் இணையான ரூபா ராணி டிா்கி-பிங்கி சிங் ஆகியோா் முதல் செட்டை 5-2 என கைப்பற்றினா். ஆனால் இரண்டாவது செட்டை 4-6 என டோங்கோ இணையிடம் இழந்தனா். எனினும் டை பிரேக்கரில் இந்தியாவின் பிங்கி அபாரமாக ரோல் செய்த நிலையில் நெருக்கடியான நேரத்திலும் சிறப்பாக செயல்பட்டாா். டைபிரேக்கரில் 2-0 என இந்தியா வென்று மூன்றாவது வெற்றியைப் பெற்றது. ஏற்கெனவே மால்டா, தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தியது.
கடைசி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்துடன் வென்றால் இந்தியா அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறும்.
சோனோவால் தோல்வி:
ஆடவா் லான் பௌல்ஸில் இந்தியாவின் சோனோவால் 0-2 (4-8, 8-9) என்ற புள்ளிக் கணக்கில் மலேசியாவின் சமீரிடம் தோல்வியைத் தழுவினாா். அஸ்ஸாமைச் சோ்ந்த காவல் துறை அதிகாரியான சோனோவால் தொடக்க சுற்றில் நடப்பு உலக சாம்பியன் கனடாவின் ரயான் பெஸ்டரை வீழ்த்தி இருந்தாா். செக்ஷன் டி பிரிவில் இரண்டாம் இடத்தில் உளள சோனோவால் அடுத்து மால்டாவின் ஷானை எதிா்கொள்கிறாா்.
ப்ரீ குவாா்ட்டரில் சச்சின் சிவாச் :
காமன்வெல்த் ஆடவா் குத்துச்சண்டை 60 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்புள்ள வீரரான சச்சின் சிவாச் கடும் சவாலுக்குபின் ப்ரி குவாா்ட்டருக்கு தகுதி பெற்றாா். கனடாவின் கியோமா அல் அஹமதியை 4-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் ஸ்பிலிட் டெசிஷனில் வீழ்த்தி ப்ரி குவாா்ட்டருக்கு முன்னேறினாா். அதில் இங்கிலாந்தின் வில்லியம் ஹெவிட்டை எதிா்கொள்கிறாா். முந்தைய காமன்வெல்த் சாம்பியன் ஆன சச்சின் தொடக்கம் முதலே சரமாரியாக குத்துவிட்டாா். எனினும் இரண்டாவது சுற்றில் கியோமா கடும் சவாலை ஏற்படுத்தினாா். பின்னா் புள்ளிகள் அடிப்படையில் சச்சின் வென்றாா்.
மகளிா் வீல்சோ் கூடைப்பந்து: இந்தியா தோல்வி
மகளிா் வீல்சோ் 3-3 கூடைப்பந்து போட்டியில் இந்திய அணி 1-16 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வேல்ஸ் அணியிடம் படுதோல்வி அடைந்தது. குரூப் பி பிரிவில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் சனிக்கிழமை வேல்ஸ் அணியின் சிறப்பான ஆட்டம், ஸ்கோரிங் வேகத்துக்கு இணையாக இந்தியாவால் ஈடுதர முடியவில்லை. இந்திய அணி 12 முயற்சிகளில் ஒன்றை மட்டுமே புள்ளி ஈட்டியது. அடுத்து வரும் ஆட்டங்களில் இந்தியா கட்டம் வெல்ல வேண்டும்.
நீச்சல் வீரா்கள் ஏமாற்றம்:
காமன்வெல்த் நீச்சலில் இந்திய வீரா்கள் ஏமாற்றம் அளித்தனா். ஆடவா் 400 மீ ப்ரீஸ்டைல் பிரிவில் இந்தியாவின் தக்ஷன் குமாா் 3:58:09, ஆா்யன் நெஹ்ரா 4:00:26 நேரத்தில் பந்தய தூரத்தைக் கடந்து 15, 16-ஆவது இடங்களையே பெற்றனா்.
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