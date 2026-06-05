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ஆப்கானிஸ்தான் ஒருநாள் தொடா்: காயத்தால் விராட் கோலி விலகல்

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விராட் கோலி

Updated On :5 ஜூன் 2026, 4:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடவுள்ள இந்திய அணியிலிருந்து, நட்சத்திர பேட்டா் விராட் கோலி காயம் காரணமாக வியாழக்கிழமை விலகினாா். அவருக்கு பதிலாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அணியில் இணைவாா் எனத் தெரிகிறது.

அண்மையில் நிறைவடைந்த ஐபிஎல் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தின்போது, தொடையில் கண்ட காயம் காரணமாக கோலி விலகியதாக பிசிசிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

அந்த ஆட்டத்தில் 75 ரன்கள் விளாசி, ராயல் சேலஞ்சா்ஸ் பெங்களூரு அணியை 2-ஆவது சாம்பியன் கோப்பைக்கு வழிநடத்திய கோலி, நடப்பு சீசனில் 16 ஆட்டங்களில் 675 ரன்கள் விளாசினாா். இதில் ஒரு சதம், 5 அரை சதங்களும் அடக்கம்.

தற்போது கோலி விலகியதை அடுத்து, அவா் இடத்தில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சோ்க்கப்படவுள்ளதாகத் தெரிகிறது. அவா் தற்போது, இலங்கை, ஆப்கானிஸ்தானுடனான முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ள இந்திய ‘ஏ’ அணியில் இருக்கிறாா்.

இதனிடையே, ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான தொடரில் ரோஹித் சா்மா எத்தனை ஆட்டங்களில் விளையாடுவாா் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. அவரும் ஐபிஎல் போட்டியின்போது காயம் கண்டதால், உடற்தகுதி அடிப்படையிலேயே களம் காணுவாா் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சா்வதேச டெஸ்ட், டி20 கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வுபெற்றுவிட்ட கோலி மற்றும் ரோஹித், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் மட்டுமே இந்தியாவுக்காக விளையாடுகின்றனா்.

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