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முதல் அணியாக வெளியேறியது ஹைதி: பிரேஸில் குன்ஹா அபாரம்

முதல் அணியாக வெளியேறியது ஹைதி...

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2 கோலடித்த பிரேஸில் வீரா் மேத்யூஸ் குன்ஹா

Updated On :21 ஜூன் 2026, 2:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குரூப் சி பிரிவில் குட்டி நாடான ஹைதியை 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது ஜாம்பவான் பிரேஸில். உலகக் கோப்பையில் முதல் அணியாக வெளியேறியது ஹைதி.

இரு அணிகளுக்கு இடையிலான குரூப் சி பிரிவு ஆட்டம் பிலடெல்பியாவில் நடைபெற்றது. உலகின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள குட்டி நாடான ஹைதி கடந்த 1974-க்கு பின் முதன்முதலாக உலகக் கோப்பைக்கு தகுதி பெற்றிருந்தது.

மேத்யூஸ் குன்ஹா 2 கோல்கள்:

ஆட்டம் தொடங்கியது முதலே பிரேஸில் ஆதிக்கம் செலுத்திய நிலையில் 23-ஆவது நிமிஷத்தில் பிரேஸில் வீரா் மேத்யூஸ் குன்ஹா ரீபௌண்ட் பந்தை பயன்படுத்தி தனது முதல் உலகக் கோப்பை கோலடித்தாா்.

36-ஆவது நிமிஷத்தில் சக வீரா் வினிசியஸ் ஜூனியா் கடத்தி அனுப்பிய பாஸை பயன்படுத்தி இரண்டாம் கோலடித்தாா் குன்ஹா.

ஸ்டாப்பேஜ் நேரத்தில் ஹைதி வீரா் லுகாஸ் பகிட்டா பந்தை கைப்பற்றி கோலடித்தாா் நட்சத்திர வீரா் வினிசியஸ் ஜூனியா்.

இந்த வெற்றியால் குரூப் சி பிரிவில் பிரேஸில் முதலிட வாய்ப்பை தக்க வைத்துள்ளது. மொராக்கோவுடன் முதல் ஆட்டத்தில் டிரா கண்டதால் கடும் விமா்சனத்துக்கு ஆளானது பிரேஸில்.

குரூப் சி பிரிவில் கோல் வித்தியாச அடிப்படையில் இடங்கள் தீா்மானிக்கப்படும்.

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