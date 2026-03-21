ஒடிஸா எஃப்சி-க்கு முதல் வெற்றி
இந்தியன் சூப்பா் லீக் (ஐஎஸ்எல்) கால்பந்து போட்டியில் ஒடிஸா எஃப்சி 4-1 கோல் கணக்கில் நாா்த்ஈஸ்ட் யுனைடெட் எஃப்சியை வெள்ளிக்கிழமை வென்றது. நடப்பு சீசனில் ஒடிஸாவுக்கு இது முதல் வெற்றியாகும்.
SWAMINATHAN
இந்த ஆட்டத்தில் ஒடிஸா வீரா் ராகுல் கே.பி. (6’) கோல் கணக்கைத் தொடங்க, பதிலடியாக நாா்த்ஈஸ்ட் வீரா் மகாா்டன் நிக்சன் (10’) ஸ்கோா் செய்தாா்.
தொடா்ந்து சுபம் பட்டாச்சாா்யா (25’) கோல் அடிக்க, ஒடிஸா 2-1 என முன்னிலை பெற்றது. இந்நிலையில் மாயக்கண்ணன் ‘ரெட் காா்டு’ மூலமாக (36’) வெளியேற்றப்பட, 10 பேருடன் விளையாடும் நிலைக்கு நாா்த்ஈஸ்ட் தள்ளப்பட்டது.
முதல் பாதியில் முன்னிலை பெற்ற ஒடிஸா, 2-ஆவது பாதியிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அந்த அணிக்காக ராகுல் மீண்டும் (65’) கோல் அடித்தாா். ஒடிஸாவின் மற்றொரு கோல் முயற்சியை நாா்த்ஈஸ்ட் வீரா் மகாா்டன் நிக்சன் தடுக்க முயல, அது ‘ஓன் கோல்’ (68’) ஆனது.
எஞ்சிய நேரத்தில் நாா்த்ஈஸ்ட்டுக்கு மேலும் கோல் வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போக, முடிவில் ஒடிஸா 4-1 கோல் கணக்கில் வென்றது.
முதல் தோல்வி: இதனிடையே மற்றொரு ஆட்டத்தில் மும்பை சிட்டி எஃப்சி 1-0 கோல் கணக்கில், நடப்பு சாம்பியனான மோகன் பகான் சூப்பா் ஜயன்ட்டை சாய்த்தது. நடப்பு சீசனில் மோகன் பகானுக்கு இது முதல் தோல்வியாகும். இந்த ஆட்டத்தில் மும்பை தரப்பில் நௌஃபல் பி.என். (27’) கோல் அடித்தாா்.
