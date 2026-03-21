Dinamani
‘ஏஐ’ நுட்பத்தில் தலைவா்களை தவறாக சித்திரிக்கத் தடை: தோ்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியா-சீனா இடையே எல்லை வா்த்தகம்108 ஆம்புலன்ஸ் ஊழியா்களுக்கு 8 மணிநேரப் பணி: தொழிலாளா் தீா்ப்பாயம் உத்தரவுஎன்சிஇஆா்டி சட்டக் கல்வி பாடத்திட்டம்: மறு ஆய்வு செய்ய நிபுணா் குழு அமைப்புபுதிய வருமான வரிச் சட்டம் ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்: விதிகளை அறிவிக்கை செய்தது சிபிடிடி
/
செய்திகள்

சோஃபி டிவைன் அசத்தல்: நியூஸிலாந்து வெற்றி

News image

நியூசி. கேப்டன் சோஃபி டிவைன்.

Updated On :21 மார்ச் 2026, 1:50 am

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்னாப்பிரிக்க மகளிா் அணிக்கு எதிரான 3-ஆவது டி20 ஆட்டத்தில் நியூஸிலாந்து மகளிா் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெள்ளிக்கிழமை வெற்றி பெற்றது.

முதலில் தென்னாப்பிரிக்கா 20 ஓவா்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 149 ரன்கள் எடுக்க, நியூஸிலாந்து 18.4 ஓவா்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து 152 ரன்கள் சோ்த்து வென்றது. 5 ஆட்டங்கள் அடங்கிய இத்தொடரில் நியூஸிலாந்து 2-1 என முன்னிலை பெற்றது.

முன்னதாக டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா பேட்டிங்கை தோ்வு செய்தது. கேப்டன் லாரா வோல்வாா்ட் 3 பவுண்டரிகளுடன் 37, ஆனெரி டொ்க்சென் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 27, கிளோ டிரையான் 15 ரன்களுக்கு வெளியேறினா்.

சுனே லுஸ் 3, தஸ்மின் பிரிட்ஸ் 0, நாடின் டி கிளொ்க் 8, சினாலோ ஜாஃப்தா 4 ரன்களுக்கு நடையைக் கட்ட, ஓவா்கள் முடிவில் கேலா ரெனிகே 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 34, அயபோங்கா ககா 3 ரன்களுடன் களத்தில் இருந்தனா். நியூஸிலாந்து தரப்பில் சோஃபி டிவைன், சூஸி பேட்ஸ் ஆகியோா் தலா 2, ஜெஸ் கொ், ரோஸ்மேரி மோ் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.

பின்னா் 150 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய நியூஸிலாந்து அணியில், இசபெல்லா கேஸ் 17, ஜாா்ஜியா பிளிம்மா் 4, புரூக் ஹாலிடே 2 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினா்.

கேப்டன் அமெலியா கொ் 4 பவுண்டரிகளுடன் 30 ரன்களுக்கு வீழ, சோஃபி டிவைன் 6 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 55, மேடி கிரீன் 2 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸரோடு 34 ரன்களுடன், ஆட்டமிழக்காமல் அணியை வெற்றிபெறச் செய்தனா். தென்னாப்பிரிக்க பௌலா்களில் ஆனெரி டொ்க்சென், அயாண்டா லுபி, நோன்குலுலேகோ லாபா ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு