இந்தியாவுக்கு 63ஆவது பதக்கம்..! வில்வித்தையில் வெண்கலம் வென்ற கணேஷ் மணி ரத்னம்!
ஆசிய விளையாட்டில் வில்வித்தையில் வெண்கலம் வென்ற இந்திய வீரர் கணேஷ் மணி ரத்னம் குறித்து...
இந்திய வீரர் கணேஷ் மணி ரத்னம் - படம்: எக்ஸ் / ஒலிம்பிக் கேல்
ஆசிய விளையாட்டில் வில்வித்தையில் இந்திய வீரர் கணேஷ் மணி ரத்னம் திருமூரு வெண்கலம் வென்று அசத்தியுள்ளார். இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 63 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
வில்வித்தையில் ஏற்கெனவே இந்திய அணி கோல்டன் ஹாட்ரிக் பெற்றிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது. இந்த நிலையில், மீண்டும் ஒரு பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
ஆந்திராவைச் சேர்ந்த கணேஷ் மணி ரத்னம் காம்பவுண்ட் தனிநபர் வில்வித்தையில் நான்காம் இடம் பிடித்தால் வெண்கலப் பதக்கத்திற்கான போட்டியில் பங்கேற்றார்.
இந்தப் போட்டியில் அதிகபட்சமாக 150 புள்ளிகள் பெறக்கூடிய நிலையில் 149 புள்ளிகள் எடுத்து வியட்நாம் வீரரை 149-144 என்ற புள்ளிகளில் வீழ்த்தி வெண்கலம் வென்றார்.
இந்த வெற்றியுடன் இந்திய அணிக்கு 63ஆவது பதக்கம் கிடைத்துள்ளது. அதில் 10 தங்கம், 22 வெள்ளி, 31 வெண்கலப் பதக்கங்கள் அடங்கும். தரவரிசையில் இந்தியா எட்டாவது இடத்துக்கு பின் தங்கியது.
முன்னதாக கணேஷ் 2019 உலக கலப்பு அணியினரில் பங்கேற்று வெண்கலம் வென்றிருந்தார். கடந்த புதன்கிழமை தங்கம் வென்ற வில்வித்தை அணியிலும் கணேஷ் பங்கேற்றிருந்தார். அதனால், இது அவருக்கு நடப்பு ஆசிய விளையாட்டில் இரண்டாவது பதக்கம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
The archers keep delivering! ð¹ð®ð³— Olympic Khelââ¢ (@OlympicKhel) October 1, 2026
Indiaâs Ganesh Mani Ratnam Thirumuru beats Cong Duc Dang 149-144 to win bronze in the menâs individual compound event at #AichiNagoya2026. ð¥ pic.twitter.com/tBE8tRdAWK
Summary
Asian Games 2026: India’s Ganesh Mani Ratnam Thirumuru beats Cong Duc Dang to win bronze
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