ஆசிய விளையாட்டுகள்: 44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஹாக்கியில் இந்திய மகளிா் அணிக்கு தங்கப் பதக்கம்!
ஜப்பானில் நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், மகளிா் ஹாக்கியில் இந்தியா 1-0 கோல் கணக்கில், நடப்பு சாம்பியனான சீனாவை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்றது.
ஜப்பானில் நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், மகளிா் ஹாக்கியில் இந்தியா 1-0 கோல் கணக்கில், நடப்பு சாம்பியனான சீனாவை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்றது.
ஜப்பானில் நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், மகளிா் ஹாக்கியில் இந்தியா 1-0 கோல் கணக்கில், நடப்பு சாம்பியனான சீனாவை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்றது.
இதன் மூலமாக, ஆசிய விளையாட்டுகளில் 44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தங்கப் பதக்கம் வென்ற இந்திய மகளிா் ஹாக்கி அணி, 2028-ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கும் தகுதிபெற்று அசத்தியது.
ஆசிய விளையாட்டுகளில் கடைசியாக 1982-இல் தங்கம் வென்ற இந்திய மகளிா், அதன் பிறகு 1998, 2018-இல் இறுதி வரை வந்து வெள்ளியுடன் திரும்பியது நினைவுகூரத்தக்கது. தற்போது தங்கம் வென்ற இந்திய மகளிா் அணிக்கு தலா ரூ.11 லட்சம் ரொக்கப் பரிசை, இந்திய ஹாக்கி சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
6 தங்கங்கள்: ஆசிய விளையாட்டுகள் இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்கியிருக்கும் நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை ஒரே நாளில் இந்தியா 6 தங்கம், 2 வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என 10 பதக்கங்களை அறுவடை செய்தது.
இதில் குத்துச்சண்டையில் 3 தங்கம், மல்யுத்தம், வில்வித்தை, ஹாக்கியில் தலா ஒரு தங்கம் கிடைத்தன. இத்துடன், மொத்தமாக 16 தங்கம், 25 வெள்ளி, 35 வெண்கலம் என, 76 பதக்கங்களுடன் பட்டியலில் இந்தியா 5-ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறியிருக்கிறது.
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