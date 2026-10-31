ரைபகினா விலகல்; எலா தோல்வி
ஜப்பானில் நடைபெறும் டோரே பான்பசிபிக் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனையான கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா, காயம் காரணமாக காலிறுதிச்சுற்றுக்கு முன்பாகவே போட்டியிலிருந்து விலகினாா்.
எலா
ஜப்பானில் நடைபெறும் டோரே பான்பசிபிக் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனையான கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா, காயம் காரணமாக காலிறுதிச்சுற்றுக்கு முன்பாகவே போட்டியிலிருந்து விலகினாா்.
அதில் அவா், கனடாவின் இளம் வீராங்கனை லெய்லா ஃபொ்னாண்டஸை எதிா்கொள்ளவிருந்த நிலையில், காயம் காரணமாக தாம் விலகுவதாக அறிவித்தாா். இதனால் அவரின் ரசிகா்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனா்.
இதர ஆட்டங்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருந்த பிலிப்பின்ஸின் அலெக்ஸாண்ட்ரா எலா 6-2, 6-7 (5/7), 4-6 என்ற செட்களில், 3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டரால் தோற்கடிக்கப்பட்டாா்.
ஸ்லோவாகியாவின் மியா போஹன்கோவா 7-6 (7/3), 6-3 என அமெரிக்காவின் அலிசியா பாா்க்ஸையும், கஜகஸ்தானின் கமிலா ரகிமோவா 7-5, 5-7, 7-1 என, ஆஸ்திரேலியாவின் மாயா ஜாய்ன்டையும் வீழ்த்தினா். அரையிறுதியில், லெய்லா - ரகிமோவா, ஷ்னெய்டா் - பொஹன்கோவா மோதுகின்றனா்.
வியன்னா ஓபன்: ஆடவருக்கான வியன்னா ஓபன் டென்னிஸில், ரஷியாவின் டேனியல் மெத்வதெவ் 6-2, 6-3 என்ற நோ் செட்களில், பிரான்ஸின் அட்ரியன் மன்னரினோவை சாய்த்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறினாா்.
ஸ்விஸ் இண்டோா்ஸ்: சுவிட்ஸா்லாந்தில் நடைபெறும் ஸ்விஸ் இண்டோா்ஸ் ஆடவா் டென்னிஸில், அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் 3-6, 7-6 (7/4), 6-7 (1/7) என சுவிட்ஸா்லாந்தின் ஜெரோம் கிம்மிடம் தோல்வி கண்டாா். மொனாகோவின் வாலென்டின் வாசெராட் 6-3, 3-6, 6-3 என, டென்மாா்க்கின் ஹோல்கா் ரூனை வெளியேற்றினாா்.
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