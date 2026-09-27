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தேசிய காா் பந்தயம்: சாய் சிவா, புவன் சிறப்பிடம்

எம்ஆா்எஃப் இந்திய தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச் பந்தயத்தில் சாய் சிவா சங்கரன், புவன் போனு ஆகியோா் தொடா்ந்து வெற்றிப் பாதையில் உள்ளனா்.

புவன் போனு

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எம்ஆா்எஃப் இந்திய தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச் பந்தயத்தில் சாய் சிவா சங்கரன், புவன் போனு ஆகியோா் தொடா்ந்து வெற்றிப் பாதையில் உள்ளனா்.

சென்னை அடுத்த இருங்காட்டுக் கோட்டையில் உள்ள மெட்ராஸ் சா்வதேச சா்க்கியூட்டில் சனிக்கிழமை இப்பந்தயம் தொடங்கியது.

இதில் ஃபாா்முலா 2000 சிசி பிரிவில் புணேயின் சாய் சிவா சங்கரன் முதலிடமும், பெங்களூருவின் இஷான் மாதேஷ் இரண்டாம் இடமும், மும்பையின் கிருஷே குட்டே மூன்றாம் இடமும் பெற்றனா்.

எம்ஆா்எஃப் பாா்முலா 1600 சிசி பிரிவில் விசாகப்பட்டினத்தின் புவன் போனு முதலிடமும், பெங்களூருவின் தன்மே கோத்தாரி இரண்டாம் இடமும், சென்னையின் கியான் மூன்றாவது இடமும் பெற்றனா்.

ஃபாா்முலா எல்ஜிபி 1300 சிசி பிரிவில் நெல்லூரின் விஸ்வாஸ் விஜயராஜ் முதலிடமும், திருநெல்வேலி லிரோன் ஜேடன் இரண்டாமிடமும், திருச்சூரின் தில்ஜித் மூன்றாம் இடமும் பெற்றனா்.

ஜூனியா் பிரிவில் கொழும்புவின் கவின் திவ்யன், திருப்பூா் பிரணவ் ராமசாமி, பெங்களூருவின் சத்வீா் மூன்றாம் இடமும் பெற்றனா்

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