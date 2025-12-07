தமிழ்நாடு

எய்ம்ஸ் வராது; மெட்ரோ தராது - இது பாஜக அரசியல் - மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்

தமிழ்நாட்டில் என்றும் சமத்துவ தீபம் எரியும் என்றும் வளர்ச்சியின் ஒளி பெருகும் எனவும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
மு.க. ஸ்டாலின்
மு.க. ஸ்டாலின் கோப்புப் படம்
Updated on
1 min read

கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் உள்ளிட்டவையே மதுரை பேசும் திராவிட மாடல் வளர்ச்சி எனவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் முதல்வர் பதிவிட்டுள்ளதாவது,

கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம், கலைஞர் நூற்றாண்டு ஏறுதழுவுதல் அரங்கம், பிரமாண்டமான கீழடி அருங்காட்சியகம், உலகத் தரத்தில் ஹாக்கி மைதானம், இவைதான் திராவிட மாடல் பேசும் மதுரைக்கான வளர்ச்சி அரசியல்

மதுரையில் எய்ம்ஸ் வராது; மெட்ரோ ரயில் தராது; கீழடி ஆய்வறிக்கையை மறைக்கும் பா.ஜ.க. பேசும் …….. அரசியல் என முதல்வர் பதிவிட்டுள்ளார்.

திமுக
மு.க. ஸ்டாலின்
மதுரை
பாஜக
எய்ம்ஸ்
manamadhurai
MK Stalin speech

