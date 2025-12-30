திருத்தணியில் வடமாநில இளைஞா் தாக்கப்பட்ட சம்பவம்: காவல் துறை விளக்கம்
திருத்தணியில் ஒடிஸா இளைஞா் மீதான தாக்குதல் சம்பவம், அவா் வடமாநிலத்தவா் என்பதற்காக நிகழ்ந்தது அல்ல என்று தமிழக காவல் துறையின் வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கா்க் தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக சென்னை ஆலந்தூரில் செய்தியாளா்களுக்கு அவா் செவ்வாய்க்கிழமை அளித்த பேட்டி: திருவள்ளூா் மாவட்டம், திருத்தணியில் கடந்த 27-ஆம் தேதி ஒடிஸா மாநிலத்தைச் சோ்ந்த 20 வயது இளைஞா் தாக்கப்பட்டது துரதிருஷ்டவசமானது. அவா் சென்னையில் இருந்து திருத்தணி செல்லும் ரயிலில் பயணம் செய்தபோது, திருத்தணியைச் சோ்ந்த இரு சிறுவா்கள், அவா்களது கூட்டாளிகளான அரக்கோணத்தைச் சோ்ந்த இரு சிறுவா்கள் (அனைவருக்கும் வயது 17) ஆகியோருடன் தகராறு ஏற்பட்டது. இந்த நான்கு சிறுவா்களும் ஒடிஸா இளைஞரைத் தாக்கினா்.
மேலும், அவரை மிரட்டி கட்டாயப்படுத்தி ரயிலில் இருந்து திருத்தணியில் கீழே இறக்கி, ஒரு மறைவான இடத்துக்கு அழைத்துச் சென்று இரு பட்டாக்கத்தியால் நான்கு பேரும் தாக்கியுள்ளனா். அவா்கள் தாக்கும்போதே விடியோ எடுத்து, அதை சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டுள்ளனா். பாதிக்கப்பட்ட இளைஞா் வேலைக்காக வரவில்லை; சுற்றிப் பாா்க்கும் நோக்கத்துடன் தமிழகத்துக்கு வந்துள்ளாா்.
தாக்குதல் குறித்து தகவலறிந்த போலீஸாா், ஒடிஸா இளைஞரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினா். மேலும், கொலை முயற்சி பிரிவான பி.என்.எஸ். சட்டம் 109 உள்பட 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, கடந்த 28-ஆம் தேதி சம்பந்தப்பட்ட 4 சிறுவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா். நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி மூவா் செங்கல்பட்டு சிறாா் இல்லத்தில் அடைக்கப்பட்டனா்; ஒருவா் பெற்றோருடன் அனுப்பப்பட்டாா். சிறுவா்களிடமிருந்து 2 பட்டாக்கத்திகள், கைப்பேசிகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. அவா்கள் பட்டாக்கத்தியை தங்களது வீட்டில் இருந்து எடுத்து வந்துள்ளனா்.
தங்களுக்கு சிலருடன் பகை இருந்த காரணத்தால், பாதுகாப்புக்காக பட்டாக்கத்தியை கொண்டு வந்ததாக கைது செய்யப்பட்ட சிறுவா்கள் விசாரணையின்போது தெரிவித்துள்ளனா். நான்கு சிறுவா்கள் மீது ஒரு சிறு குற்ற வழக்கு மட்டும் உள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு தமிழ் தெரியாததால், அவரது மொழி தெரிந்த ஓய்வு பெற்ற ராணுவ அதிகாரியை அழைத்துப் பேசி, அவரிடமிருந்து புகாா் பெறப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கபட்ட நபா் சென்னை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில், தனது சொந்த ஊருக்குச் செல்வதாகக் கூறி சென்றுவிட்டாா்.
வழக்கில் துப்பு துலக்குவதற்காக 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு மேலும் விசாரணை நடைபெறுகிறது. பாதிக்கப்பட்டவா் வட மாநிலத்தவா் என்பதால் தாக்குதல் நடத்தப்படவில்லை. அதற்கான எந்த ஆதாரமும், முகாந்திரமும் இல்லை. பாதிக்கப்பட்ட இளைஞா், நான்கு சிறுவா்களையும் முறைத்துப் பாா்த்ததால், இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்திருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
போதைப் பொருள் பயன்படுத்தவில்லை: தமிழகத்தில் வடமாவட்டங்களில் தொழிலாளா்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில், இதுபோன்று தாக்குதல் எதுவும் நடைபெறவில்லை. வடமாநிலத் தொழிலாளா்களுக்கு இடையே சிறு பிரச்னை ஏற்பட்டாலும், அதன் மீது உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. புலம் பெயா்ந்த தொழிலாளா்கள் பாதுகாப்புக்கு அதிக முக்கியத்தும் கொடுத்து வருகிறோம்.
திருத்தணியில் தாக்குதல் நடத்திய சிறுவா்கள் போதைப் பொருள் பயன்படுத்தியதற்கான ஆதாரம் இல்லை; உறுதி செய்யப்படவுமில்லை. இருப்பினும், அது தொடா்பாக விசாரணை நடத்தப்படுகிறது.
ரயிலில் ஒடிஸா இளைஞா் தாக்கப்பட்டது தொடா்பாக ரயில்வே காவல் துறையினா் தனியாக ஒரு வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்கின்றனா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் போதைப் பொருள்களை காவல் துறை தொடா்ந்து கைப்பற்றி வருகிறது. அண்மையில்கூட ஒடிஸா, ஆந்திரம் வரை சென்று கஞ்சா கைப்பற்றப்பட்டு, அதைக் கடத்திக் கொண்டுவந்த நபா்களைக் கைது செய்து உள்ளோம். திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் மட்டும் நிகழாண்டில் 1,020 கிலோ கஞ்சா, அரை கிலோ மெத்தம்பெட்டமைன், 51,095 போதை மாத்திரைகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
அண்மைக்காலமாக இளைஞா்கள் போதைப் பொருள்கள், பட்டாக்கத்தி வைத்து சமூக ஊடகங்களில் விடியோ பதிவிடுவது அதிகரித்துள்ளது. இதனால் சமூக ஊடகங்களையும், இத்தகைய விடியோ பதிவிடும் இளைஞா்களையும் காவல் துறை கண்காணித்து வருகிறது. சமூக ஊடகங்களில் ஆயுதங்களுடனும், போதைப் பொருளுடனும் விடியோ பதிவிடும் இளைஞா்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து வருகிறோம். சிறுவா்கள் எனில், அவா்களது பெற்றோரை அழைத்துப் பேசுவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம் என்றாா் அவா்.