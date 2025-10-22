தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

மேட்டூர் அணை நீர் நிலவரம் பற்றி...
மேட்டூர் அணை
மேட்டூர் அணை கோப்புப்படம்
Published on
Updated on
1 min read

மேட்டூர்: மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 3-வது நாளாக புதன்கிழமை காலை 120 அடியாக நீடிக்கிறது.

மேலும், அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 35,500 கனஅடியாக நீடிக்கிறது.

அணையிலிருந்து நீர்மின் நிலையங்கள் வழியாக வினாடிக்கு 18,300 கனஅடி வீதமும், உபரி நீர் போக்கியான 16 கண் மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 16,700 கனஅடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது.

கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 500 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. நீர் இருப்பு 93.47 டிஎம்சியாக உள்ளது.

மேட்டூரில் 10.6 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது.

Summary

Mettur Dam water level

இதையும் படிக்க : செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Mettur Dam
மேட்டூர் அணை

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com