அரியலூர் மாவட்டத்துக்கு ஆக. 10-ல் உள்ளூர் விடுமுறை!

அரியலூர் மாவட்டம், கங்கைகொண்ட சோழபுரம் பெருவுடையார் கோயிலில் நடைபெறவுள்ள மாமன்னர் ராஜேந்திர சோழனின் பிறந்த நாளான ஆடி திருவாதிரை விழாவை முன்னிட்டு ஆக. 10 அன்று அரியலூர் மாவட்டத்துக்கு உள்ளுர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்துக் கல்வி நிலையங்கள், தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கும் இது பொருந்தும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், அன்றைய நாள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பல்கலைக்கழகத் தேர்வுகள், அரசுப்பணியாளர் தேர்வுகள் உள்ளிட்ட பிற தேர்வுகள் முன்பு அறிவிக்கப்பட்ட அட்டவணையின்படி, மாற்றமின்றி நடைபெறும்.
மேலும், அறிவிக்கப்பட்டுள்ள உள்ளுர் விடுமுறை நாளில் அனைத்து சார்நிலை கருவூலங்களும், மாவட்ட கருவூலமும் அரசு பாதுகாப்புக்கான அவசர அலுவல்களை கவனிக்கும் பொருட்டு குறைந்தபட்ச பணியாளர்களை கொண்டு செயல்படும்.
உள்ளூர் விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் பொருட்டு வரும் ஆக. 22ம் தேதி(சனிக்கிழமை) அன்று முழு வேலை நாளாக அறிவிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியா் மிருணாளினி தெரிவித்துள்ளார்.
Summary
A local holiday has been declared on August 10 for all government offices in Ariyalur district on the occasion of the 'Aadi Thiruvathirai' festival marking the birth anniversary of Emperor Rajendra Chola which is set to take place at the Gangaikonda Cholapuram Peruvudaiyar Temple.
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