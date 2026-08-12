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தமிழ்நாடு

ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்துக்கு 40% நிதி ஒதுக்கீடு: அமைச்சா் ஆனந்த்

மத்திய அரசின் ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்துக்கு தமிழக அரசின் 40 சதவீத பங்கான ரூ.5,057 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சா் ஆனந்த் தெரிவித்தாா்.

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அமைச்சர் என். ஆனந்த் - கோப்புப்படம்.

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 1:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய அரசின் ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்துக்கு தமிழக அரசின் 40 சதவீத பங்கான ரூ.5,057 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக நீா்வளத் துறை அமைச்சா் ஆனந்த் தெரிவித்தாா்.

சட்டப்பேரவையில் செவ்வாய்க்கிழமை பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் பேசிய மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எம்எல்ஏ டி.லதா, ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்துக்கு குறைவான நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள விபிஜி ராம்ஜி திட்டத்தை தமிழக அரசு அமல்படுத்த மாட்டோம் எனத் தீா்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும். முந்தைய மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தைத் தொடர வேண்டும். தினக்கூலியை ரூ. 700-ஆகவும், வேலை நாள்களை 200-ஆக உயா்த்தவும் தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என்றாா்.

அப்போது, பேசிய அமைச்சா் ஆனந்த், ‘மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் 100 நாள்களில் இருந்து 125 நாள்களாக உயா்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயம் நடைபெறும் காலகட்டங்களில் வேளாண்மைத் தொழில் பாதிக்காத வகையில் சுமாா் 60 நாள்கள் இந்தத் திட்டத்தின் பணிகள் நிறுத்தி வைக்கப்படும்.

மத்திய பாஜக அரசு கொண்டு வந்திருக்கும் புதிய திட்டம் கடந்த மாதம் முதல் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதில், மத்திய அரசின் பங்கான 60 சதவீத நிதி ரூ.7,586 கோடி. தமிழ்நாடு அரசும் அதன் பங்கான 40 சதவீத ரூ.5,057 கோடியை ஒதுக்கியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்துக்கு மொத்தம் ரூ.12,641 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் தொடா்ச்சியாக வேலை வழங்கப்படும்’ என்றாா்.

விவசாயம் நடைபெறும் 60 நாள்கள் இந்தத் திட்டம் நிறுத்தி வைக்கப்படும்போது, ஊரக வேலை வாய்ப்புத் திட்ட பயனாளிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என்று எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் வலியுறுத்தினா்.

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