தமிழ்நாடு

2014 - 22 ஆண்டுகளுக்கான திரைப்பட, சின்ன திரை விருதுகள் அறிவிப்பு!

2014 முதல் 2022 வரையிலான திரைப்படங்கள் மற்றும் சின்ன திரைக்கான தமிழக அரசின் விருதுகளைப் பற்றி...
தமிழ்நாடு அரசின் திரைப்பட மற்றும் சின்ன திரை விருதுகள் அறிவிப்பு
Updated on
2 min read

2014 முதல் 2022 வரையிலான திரைப்படங்கள் மற்றும் சின்ன திரைக்கான விருதுகளை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

2016 - 2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான தமிழ்நாடு அரசு திணரப்பட விருதுகள், 2014 - 2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான சின்ன திரை விருதுகள், 2015 - 2016 ஆம் கல்வியாண்டுகளுக்கான தமிழ்நாடு அரசு எம்ஜிஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவன மாணவர் விருதுகள் ஆகியவை பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதியில் சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் வழங்கப்படவுள்ளது.

திரைப்பட விருதுகள்

2016

சிறந்த நடிகர் - விஜய்சேதுபதி (புரியாத புதிர்)

சிறந்த நடிகை - கீர்த்தி சுரேஷ் (பாம்பு சட்டை)

சிறந்த திரைப்படம் - மாநகரம்

2017

சிறந்த நடிகர் - கார்த்தி (தீரன் அதிகாரம் ஒன்று)

சிறந்த நடிகை - நயன்தாரா (அறம்)

சிறந்த திரைப்படம் - அறம்

2018

சிறந்த நடிகர் - தனுஷ் (வடசென்னை)

சிறந்த நடிகை - ஜோதிகா (செக்கச் சிவந்த வானம்)

சிறந்த திரைப்படம் - பரியேறும் பெருமாள்

2019

சிறந்த நடிகர் - பார்த்திபன் (ஒத்த செருப்பு - சைஸ் 7)

சிறந்த நடிகை - மஞ்சு வாரியர் (அசுரன்)

சிறந்த திரைப்படம் - அசுரன்

2020

சிறந்த நடிகர் - சூர்யா (சூரரைப் போற்று)

சிறந்த நடிகை - அபர்நதி (தேன்)

சிறந்த திரைப்படம் - கூழாங்கல்

2021

சிறந்த நடிகர் - ஆர்யா (சார்பட்டா பரம்பரை)

சிறந்த நடிகை - லிஜோ மோல் ஜோஸ் (ஜெய் பீம்)

சிறந்த திரைப்படம் - ஜெய் பீம்

2022

சிறந்த நடிகர் - விக்ரம் பிரபு (டாணாக்காரன்)

சிறந்த நடிகை - சாய் பல்லவி (கார்கி)

சிறந்த திரைப்படம் - கார்கி

இணைப்பு
PDF
தமிழ்நாடு அரசின் திரைப்பட, சின்ன திரை விருதுகள்
பார்க்க
Summary

Film and television awards for the years 2014-2022 announced!

இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்!

